Il Milan prova a convincere Donnarumma: offerti 4,5 milioni a stagione

4,5 milioni di euro a stagione: è questo l'argomento che il Milan ha scelto per convincere Gianluigi Donnarumma e il suo agente Mino Raiola. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli si sarebbe incontrato a Montecarlo con il portiere rossonero e il suo procuratore alzando l'offerta di rinnovo.

E Donnarumma che fa? Raiola avrebbe chiesto qualche giorno di tempo, in primis, e in seconda battuta avrebbe chiesto di inserire una clausola rescissoria nel nuovo contratto. Il Milan attende una risposta nei prossimi giorni perchè, come ormai è chiaro a tutti, la nuova società rossonera va di fretta.