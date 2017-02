Il Milan prova a piazzare gli esuberi: si parte da Diego Lopez

Acquistato come portiere titolare e retrocesso poi terzo nelle gerarchie a causa di qualche errore di troppo e complice l’esplosione di Donnarumma, Diego Lopez è completamente fuori dal progetto tecnico del Milan. In estate infatti, il portiere ha ripetutamente chiesto di essere ceduto, per tornare in Spegna. La società l’ha accontentato, prestandolo all’Espanyol e liberandosi di un ingaggio abbastanza oneroso.

Diego Lopez, però, al Milan adesso non vuole più tornare: si è ambientato bene in quei di Barcellona e lì vuole rimanere. L’Espanyol, dunque, ha cominciato ad avviare i contatti con la società di Berlusconi per acquistare l’estremo difensore a titolo definitivo. La trattativa non sembra per nulla complicata, con il Milan che potrebbe dare così un colpo al cerchio e uno alla botte. In questa stagione, Diego Lopez si sta comportando molto bene: è tornato ad essere ai livelli di Madrid, con parate strepitose e una saggia abilità nel guidare la difesa da dietro: il nono posto in classifica e la nona miglior difesa sono anche merito suo.

Milan dunque che comincia a piazzare gli esuberi. Una buona notizia in ottica mercato e FPF.