Il Milan ufficializza Ricardo Rodriguez, contratto fino al 2021 per l'ex Wolfsburg

Terzo colpo in entrata per il Milan. Ricordo Rodriguez infatti è ufficialmente un giocatore rossonero. Lo comunica il club milanese in una nota sul proprio sito ufficiale. Il terzino sinistro, proveniente dal Wolfsburg, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Prima di approdare in Germania, il difensore svizzero ha giocato nello Zurigo, dove è stato promosso in prima squadra nel 2009 dopo il percorso nelle giovanili. Il debutto nei professionisti avviene il 21 marzo 2010 (2-0 al Bellinzona). Nella Super League ha fatto registrare 48 presenze e 2 gol. Nel gennaio 2012 arriva il passaggio in Bundesliga, con l'esordio nell'1-0 casalingo contro il Colonia. In biancoverde è un'ascesa continua: dal 2013 al 2015 mette insieme 60 partite e 11 reti, scendendo in campo - e segnando ancora - in Europa e Champions League. Al Wolfsburg vince una Coppa e una Supercoppa di Germania (2015), vantando 184 presenze e più di 20 gol complessivi. Con la maglia della Svizzera conquista un Mondiale Under 17 nel 2009, mentre la prima presenza in nazionale maggiore è contro il Galles (0-2) il 7 ottobre 2011. Ha partecipato sia al Mondiale 2014 che all'Europeo 2016.