Il Napoli blinda Mertens: accordo fino al 2020 con clausola da 40 milioni solo per l'estero

Il Napoli è intenzionato a piazzare il colpo di mercato più importante per gennaio: blindare Dries Mertens. Per il giocatore belga è infatti pronto un rinnovo di contratto che lo legherà alla società partenopea fino al 2020. Mertens è arrivato alla corte di De Laurentiis nel 2013 ed è stato pagato quasi 10 milioni di euro. Le prestazioni del belga non sono state eccellenti nelle prime tre stagioni con la maglia azzurra, ma negli ultimi mesi è stato impiegato con molta più continuità da Maurizio Sarri, soprattutto a causa dell’infortunio di Milik (oltre che lo scarso impiego di Gabbiadini).

L’attaccante classe 1987, grazie alla fiducia datagli, ha iniziato finalmente a mostrare il suo reale talento, fornendo così prestazioni straordinarie (su tutte il match contro il Torino, dove ha siglato ben 4 gol). Il Napoli è quindi intenzionato a scongiurare immediatamente qualsiasi voce di mercato intorno al giocatore e vuole proporgli un cospicuo rinnovo di contratto; questo verrà prolungato fino al 2020 e sicuramente ci sarà un aumento di stipendio per lo stesso Mertens (oggi percepisce 1,2 milioni netti a stagione). La società partenopea è intenzionata a fissare sul belga anche una clausola rescissoria, fissata attorno ai 40-50 milioni di euro. Questa volta però varrà solo per i club esteri, al fine di evitare una situazione simile a quella di Higuain.

Con Mertens il Napoli sembra dunque aver trovato l’uomo del riscatto in seguito al trasferimento del pipita ai rivali bianconeri. Intenzione di De Laurentiis stavolta è però quella di convincere l’ex PSV a rimanere a Napoli per diversi anni a seguire e soprattutto di evitare che questo possa essere invogliato da qualsiasi altro club (italiano o straniero che sia).

di Davide La Vattiata

Video - Dries Mertens, il folletto belga che sta facendo impazzire Napoli 01:08

