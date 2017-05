Il Napoli dà spettacolo e sorpassa la Roma al 2° posto; il Crotone avvicina l'Empoli, è a -1

Bologna-Pescara 3-1 (8' Destro, 48' Di Francesco, 91' Destro; 24' Bahebeck)

Gara di fine stagione caratterizzata dal caldo e dalla stanchezza di entrambe le squadre, decide la qualità delle due stelle dei felsinei. Dopo il vantaggio di testa di Destro, giunto all'81', l'ex Lanciano, con una bella volée, annulla al 3' della ripresa il momentaneo pareggio pescarese dell'ex Psg e Saint-Étienne Jean Christophe Bahebeck. Al 91', poi, su assist del giovane Okwonkwo, l'ex Roma fa doppietta e cala il tris. Tanti calci in mezzo al campo e crampi a ripetizione all'approssimarsi del triplice fischio. Rossoblu che salgono a quota 41.

Mattia Destro - Bologna-PescaraLaPresse

Cagliari-Empoli 3-2 (7' Sau, 16' Farias, 45' Farias; 78' Zajc, 84' Maccarone)

Il Cagliari conferma la propria tradizione positiva al Sant’Elia (dove ha ottenuto 33 dei 44 punti totali) complicando maledettamente i piani di salvezza dell’Empoli che torna dalla Sardegna con un pesantissimo 3-2 e con la certezza che dovrà giocarsi la permanenza in Serie A negli ultimi 180’ senza più il minimo margine d’errore. Col successo del Crotone contro l’Udinese, i toscani hanno solo un punto di vantaggio sui calabresi che continuano a marciare e credere nella rimonta. Partita pazza al Sant’Elia: per 60’ minuti ci sono solo i sardi in campo che dilagano con Sau e la doppietta di uno scatenato Farias. Nella ripresa, Pucciarelli fallisce un rigore poi Martuscello fa entrare Zajc che fra il 79’ e l’85’ segna un gol e serve l’assist per Maccarone. Nel finale i toscani provano il forcing ma non trovano la rete del 3-3 e perdono la terza sfida nelle ultime 6 gare.

Farias - Cagliari-EmpoliLaPresse

Crotone-Udinese 1-0 (17' Rohden)

Il Crotone vince 1-0 con l'Udinese grazie al gol di Rohden nel primo tempo e, complici le contemporanee sconfitte di Empoli e Genoa, riapre completamente la corsa salvezza. Con due giornate ancora da disputare la squadra di Nicola è a -1 dalla formazione toscana e a -2 da quella ligure, anche se con un calendario difficile che prevede Juventus e Lazio nelle prossime settimane.

Rohden - Crotone-UdineseLaPresse

Palermo-Genoa 1-0 (13' Rispoli)

Il gol di Rispoli a inizio partita (la palla si impenna e il portiere del Genoa non la blocca in tempo) permette al Palermo di ottenere una bella vittoria, anche se inutile, davanti ai propri tifosi. Ora i rossoblù hanno paura di retrocedere: il baratro della zona retrocessione dista infatti solamente due punti.

Andrea Rispoli, Palermo-GenoaLaPresse

Sampdoria-Chievo 1-1 (11' Quagliarella; 46' Inglese)

Dura un parziale più qualche secondo il match di Marassi fra Sampdoria e Chievo, che pareggiano 1-1 con le reti di Fabio Quagliarella e Roberto Inglese. All’11’ Quagliarella raccoglie palla su una sciagurata uscita di Sorrentino, se la mette sul sinistro e segna a porta vuota; a inizio ripresa, Inglese riceve da De Paoli (interessante centrocampista classe 1997), stoppa in corsa e batte Puggioni incrociando di destro. Finisce qui perché nel secondo tempo non si cambia più passo.

Fabio Quagliarella, Sampdoria-ChievoLaPresse

Torino-Napoli 0-5 (7' Callejon, 60' Insigne, 72' Mertens, 76' Callejon, 78' Zielinski)

Gara a senso unico allo Stadio Grande Torino. Nella prima frazione gli azzurri passano con Callejon ma sprecano occasioni in serie. Nella ripresa alzano ulteriormente il livello della manovra, travolgendo un Torino davvero inerme e senza alcun mordente. Doppietta per lo spagnolo, grandi reti di Insigne, Mertens e Zielinski. Napoli momentaneamente secondo, in attesa del match dell’Olimpico. Totalmente da dimenticare il match dei granata, disastroso l'ingresso in campo di Iturbe.

