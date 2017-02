Il Napoli riaccoglie Milik e aspetta Pavoletti: Sarri ha i suoi attaccanti funzionali

2 ottobre 2016, Stadio Azzurri d’Italia: la marcia del Napoli di Sarri si arresta bruscamente perché la rampante Atalanta di Gasperini infligge ai partenopei la sconfitta di misura grazie all’autografo di Andrea Petagna. Una data da segnare certamente col circoletto rosso. Motivo? È l’unica sconfitta partenopea con Arkadiusz Milik in campo. In nove partite tra campionato e Champions League con il portentoso attaccante polacco in campo, la banda Sarri era infatti uscita vittoriosa in sei occasioni, pareggiando due volte e appunto perdendo a Bergamo. Per Milik l’impatto con il calcio italiano non poteva essere più profondo: nove gol, un assist e recite complessive impressionanti. Poi il lungo stop per quel maledetto crack al ginocchio: a quattro mesi dalla rottura del legamento crociato, l’ex Ajax è pronto a riassaporare il campo. Sarri sta infatti pensado di regalargli un po’ di spazio in occasione della traferta al Dall’Ara di Bologna: a -13 dalla sfida stellare di Champions League contro il Real Madrid non ci poteva essere notizia migliore per i tifosi del Napoli.

Attacco ideale per Maurizio Sarri

Anno nuovo, vita nuova per il Napoli e per Maurizio Sarri che avrà finalmente a disposizione attaccanti più funzionali al suo gioco. Il fenomenale Arek Milik del primo scorcio di stagione, in primis, e quel Leonardo Pavoletti fortemente anelato dal tecnico di Figline Valdarno. Accompagnati alla porta gli “epurati” Omar El Kaddouri e Manolo Gabbiadini - giocatori avulsi dal contesti - Sarri potrà contare su una batteria di attaccanti più strutturati fisicamente, ideali per rivestire il ruolo di terminali offensivi nel 4-3-3. Del resto Milik ha impiegato “tempo 0” a convincere il suo allenatore e a stregare i cuori partenopei: le doppiette contro Dinamo Kiev, Milan e Bologna sono soavi ricordi per il popolo azzurro, che sogna tante altre notti magiche scandite dai gol di Arek Milik. Quanto a Pavoletti, Sarri ha persino invitato i suoi giocatori a modificare leggermente il loro gioco per lui servendo più cross alti Considerando l’imminente rientro delò totem della difesa Kalidou Koulibaly, il Napoli si prepara per la fase più rovente della stagione nelle condizioni ideali.

