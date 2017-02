Il Napoli riparte stendendo il Chievo, Zeman rilancia il Pescara: manita al Genoa

Chievo-Napoli 1-3 (31' Insigne, 38' Hamsik, 58' Zielinski, 73' Meggiorini)

Il Napoli riparte dalla sconfitta del Bernabéu con una vittoria esterna sul Chievo, ma non convince appieno né dal punto di vista del gioco né dal punto di vista dell'atteggiamento in campo. Nel primo tempo i clivensi non giocano e gli azzurri hanno così campo libero per andare a segno con Insigne e Hamsik (110° gol con la maglia del Napoli). Sembra fatta, il massimo con il minimo sforzo, tanto che ad inizio ripresa arriva anche il tris di Zielinski. Il Chievo però non demorde e complice l'ingresso in campo di Meggiorini comincia a fare sul serio: è proprio l'ex Torino a segnare il gol che riapre la partita, con il Chievo che nel finale rischia anche di rimontare con diverse occasioni capitate ai vari Gobbi, Birsa e Gakpé. In affanno la coppia Koulibaly-Maksimović per non parlare dei due terzini che nel finale si dimenticano di difendere. Sarri borbotta in panchina, perde anche Allan per infortunio, mentre si fa rivedere (in discreta condizione) Milik.

Sampdoria-Cagliari 1-1 (6' Isla, 22' Quagliarella)

Udinese-Sassuolo 1-2 (7' Fofana, 70' e 78' Defrel)

L'Udinese s'illude per poi sprofondare negli ultimi 20 minuti del match contro il Sassuolo. Prima, la gioia per il ritorno di Zico al "Friuli", poi l'inziale vantaggio di Fofana al 7' con tiro al volo dalla distanza: tutto sembrava incanalato per il verso giusto.Poi, al 66', entra in campo fantasista francese neroverde Grégoire Defrel - già giustiziere della squadra friulana all'andata -, il quale ribalta il match nel giro di 9 minuti con due reti di pregevole fattura ammutolendo la "Dacia Arena".

Pescara-Genoa 5-0 (5' aut. Orban, 19' e 81' Caprari, 31' Benali, 87' Cerri)

Alla “prima” di mister Zeman sulla panchina del Pescara è subito spettacolo: 5-0 sul Genoa in virtù delle reti di Caprari (doppietta), Benali, Cerri e dell’autogol di Orban e un "-10" dalla quota salvezza che autorizza qualche tifoso biancazzurro a sognare in grande Per contro, imbarazzante prova del derelitto Grifone di Juric.

Juventus 63 punti, Napoli 54, Roma 53, Inter 48, Atalanta 48, Lazio 47, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12.

