Il Napoli sorride: controllo ok per Milik, può tornare ad allenarsi col gruppo

La migliore notizia del 2017 per il Napoli non arriva né dal campo né tantomeno dal mercato bensì dall’infermeria. Arkadiusz Milik è guarito dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e da questa settimana può tornare ad allenarsi in gruppo coi compagni agli ordini di Sarri. Assente dall’8 ottobre scorso, il centravanti polacco ha passato a pieni voti la visita di controllo a Villa Stuart dal dottor Mariani. Una grande notizia per Sarri e per tutto l’ambiente che a questo punto potrà rivedere il proprio cannoniere in campo ben prima della sfida d’andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid in programma il 15 febbraio prossimo.

Autore di un inizio folgorante di stagione (7 gol in 9 gare ufficiali) Milik ora dovrà ritrovare la forma e lo smalto migliore ma si può ipotizzare che forse già il 21 gennaio contro il Milan o il 24 gennaio nel quarto di Coppa Italia contro la Fiorentina, possa almeno rientrare nella lista dei giocatori convocabili. Di certo Maurizio Sarri sarà scrupoloso e non si prenderà rischi inutili, forte anche del rendimento di Mertens da centravanti, dei progressi di Gabbiadini (che però entro la prossima settimana dovrebbe lasciare il club azzurro) e delle potenzialità del neoarrivato Leonardo Pavoletti. Di certo contro il Real Madrid in campo lo vedremo e chissà se anche a Madrid qualcuno da oggi sorride un po’ di meno…

Milan-Napoli, sospesa la vendita per il settore ospiti

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive ha dato incarico di sospendere la vendita dei biglietti del settore ospiti per Milan-Napoli. Il match è in programma sabato 21 gennaio a San Siro. Per l'incontro, "connotato da profili di rischio anche in ragione del comportamento violento tenuto da una frangia di tifosi partenopei, in occasione della gara Napoli-Spezia del 10 gennaio 2017", l'Osservatorio "sospende il giudizio al fine di approfondire - si legge nel comunicato - attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e, nel frattempo, da incarico alla Lega di serie A di dare comunicazione all'As Milan di non dare avvio/sospendere la vendita dei tagliandi riservati alla tifoseria ospite".