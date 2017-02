Il Napoli vince ma non convince: 3-1 al Chievo ma che paura nel finale!

tra poco il report completo...

Il Napoli riparte dalla sconfitta del Bernabéu con una vittoria esterna sul Chievo, ma non convince appieno né dal punto di vista del gioco né dal punto di vista dell'atteggiamento in campo. Nel primo tempo i clivensi non giocano e gli azzurri hanno così campo libero per andare a segno con Insigne e Hamsik (110° gol con la maglia del Napoli). Sembra fatta, il massimo con il minimo sforzo, tanto che ad inizio ripresa arriva anche il tris di Zielinski. Il Chievo però non demorde e complice l'ingresso in campo di Meggiorini comincia a fare sul serio: è proprio l'ex Torino a segnare il gol che riapre la partita, con il Chievo che nel finale rischia anche di rimontare con diverse occasioni capitate ai vari Gobbi, Birsa e Gakpé. In affanno la coppia Koulibaly-Maksimović per non parlare dei due terzini che nel finale si dimenticano di difendere. Sarri borbotta in panchina, perde anche Allan per infortunio, mentre si fa rivedere (in discreta condizione) Milik.

La statistica

10 - I gol in questo campionato di Hamsik che raggiunge la doppia cifra per la quarta volta in carriera. Per lo slovacco è il 110° gol in carriera con la maglia del Napoli, a -5 da Diego Maradona.

Il migliore

Pepe REINA - Decisivo su Inglese nel primo tempo. Nella ripresa non può far nulla sul gol di Meggiorini, ma è importante nel cercare di fornire tranquillità e calma al reparto arretrato, parso troppo in affanno sui ritmi imposti dal Chievo.

Il peggiore

Massimo GOBBI - Quanta sofferenza sulla sua fascia con Hysaj e Callejón che raggiungono senza problemi il fondo. Troppo statico nell'occasione del 2-0 Napoli, non proteggendo l'uscita di Sorrentino e facendosi rubare palla da Allan. Nel finale cerca di dare una mano nella rimonta del Chievo, ma sbaglia una clamorosa palla gol.

Tabellino

Chievo-Napoli 1-3

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli, Gobbi; Izco, Radovanović (46' Meggiorini), Hetemaj; L.Castro (63' de Guzmán), Birsa; Inglese (71' Gakpé). All. Rolando Maran

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimović, K.Koulibaly, Ghoulam; Allan (42' Zielinski), Jorginho, Hamsik; Callejón, Pavoletti (71' Milik), L.Insigne (79' Giaccherini). All. Maurizio Sarri

Marcatori: 31' L.Insigne (N), 38' Hamsik (N), 58' Zielinski (N); 72' Meggiorini ()

Arbitro: Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

Ammoniti: 55' Cacciatore

Espulsi: nessuno