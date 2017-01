Il nuovo allenatore del Palermo è Diego Lopez

Nella giornata di ieri, l’ex-allenatore del Cagliari, Diego Luis Lopez si è incontrato a Milano per parlare con il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, e il ds, Nicola Salerno. In tarda serata, le parti hanno raggiunto l’accordo.

Il tecnico uruguaiano firmerà un biennale che andrà oltre i risultati sportivi, ovvero, sarà confermato alla guida della squadra anche in caso di retrocessione. Una nuova avventura in panchina, quindi, per lo storico capitano del Cagliari, dopo quelle in Sardegna e a Bologna.

Diego Lopez è atterrato a Punta Raisi questa mattina intorno alle 10,30 e, nel pomeriggio, dirigerà il primo allenamento dei rosanero, in vista della partita di domenica sera al San Paolo contro il Napoli. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale della squadra siciliana, con Diego Lopez che subentrerà a Eugenio Corini, dimessosi nella giornata di mercoledì.