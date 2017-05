Il nuovo Milan prende forma: fissate le visite mediche di Franck Kessié

Non si tratta del colpo a sensazione, dell’attaccante tanto atteso dai tifosi rossoneri. Ma, a una settimana dall’arrivo di Mateo Musacchio, il Milan si appresta ad annunciare un altro importante rinforzo. Nella giornata di martedì 30 maggio, infatti, sosterrà le visite mediche il centrocampista Franck Kessié. E, se tutto andrà bene, il classe 1996 diventerà il secondo colpo di mercato del nuovo Diavolo guidato dalla coppia Fassone-Mirabelli.

All’Atalanta andranno 28 milioni di euro

Su di lui avevano messo gli occhi in tanti. Tutte le big italiane, più qualche squadra di livello internazionale all’estero. Ma, alla fine, a spuntarla è stato il Milan. All’Atalanta andranno 28 milioni di euro, mentre Vincenzo Montella si troverà a disposizione un centrocampista ideale per la mediana a tre. Utile sia in fase di copertura che in quella conclusiva, se si considera che – al primo anno in Serie A – il ragazzo ivoriano ha messo a segno 6 gol, regalato 3 assist e creato 19 occasioni da rete. Kessié, a soli due anni e mezzo dall’arrivo in Italia, compie il salto nel grande calcio. Gli sono bastate una stagione in prestito a Cesena (37 presenze e 4 gol in Serie B) e una grande annata nell’Atalanta dei miracoli di Gasperini. Ora il grande passo.

2016/17 Atalanta-Roma Kessie esulta coi compagniLaPresse

Adesso serve la punta

Montella ha scherzato sulle possibilità di arrivare a Morata e Belotti. Ma è chiaro che, dopo i 18 milioni investiti per Musacchio e i 28 spesi per Kessié, per Fassone e Mirabelli sia giunto il momento di mettere la ciliegina sulla torta. Se l’obiettivo è arrivare in ritiro il 5 luglio con una rosa ben delineata, occorre continuare a muoversi senza un eccessivo attendismo. La velocità, del resto, è stata sinora la principale qualità del nuovo Milan, decisamente più sbarazzino rispetto agli ultimi anni della gestione Berlusconi-Galliani. Non resta che attendere notizie, magari da Madrid...