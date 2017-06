Il padre di Matuidi fa un assist alla Juventus: "Difficile che resti al PSG, ascoltiamo altri club"

Matuidi è da tempo nel mirino di alcuni club italiani, in particolare della Juventus che necessita di rinforzi a centrocampo. Il classe '87 ha la giusta esperienza, dal 2011 ha disputato quasi 200 partite con la maglia del PSG e ora la sensazione, è che la sua avventura nella capitale francese sia arrivata al capolinea.

Ad accendere i rumor di mercato sono le dichiarazioni del padre di Matuidi che al Le Parisien ha confermato un possibile addio ai parigini...

" C’è ancora qualche settimana, l’idea di Blaise era di rimanere al PSG ma ora la situazione è un po’ più complicato. Il PSG e in particolare il nuovo direttore sportivo tardano a svelare le loro intenzioni. Ecco perché ascoltiamo con attenzione le sirene di altri club. Abbiamo la sensazione, a torto o a ragione, che tutto ciò che è stato detto negli ultimi mesi faccia parte del passato "

In realtà gli indizi che spingerebbero il giocatore in Italia sarebbero precisi e concordanti. Sempre stando a quanto riporta Le Parisien, a margine di una partita organizzata per il compleanno di Pastore, Matuidi avrebbe rivelato di avere già un accordo con la Juventus.

