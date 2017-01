Il Pescara dura solo un tempo, poi viene travolto da Tonelli, Hamsik e Mertens: 3-1 Napoli

Il Napoli continua la sua corsa e con il 3-1 al Pescara raggiunge il suo 13esimo risultato utile consecutivo, in tutte le competizioni. Tonelli sempre più decisivo per gli azzurri, sia in difesa dove annulla Gilardino in collaborazione con Raúl Albiol, sia in attacco dove segna il gol che sblocca la gara contro gli abruzzesi. Poi ci pensano Hamsik e Mertens a completare l'opera di un Napoli che è devastante nella ripresa. Pescara bene a metà, lo spirito - quello visto nel primo tempo - era quello giusto, peccato che nella ripresa la squadra di Oddo si sia sciolta come neve al sole.

Cronaca

Napoli subito attivo e concentrato nel cercare il gol del vantaggio, Insigne centra in pieno Župarić mentre Hamsik non coglie impreparato Bizzarri con la sua conclusione dalla distanza. Col passare dei minuti, però, il Pescara prende le misure al Napoli che non riesce a sfondare il muro della difesa a 3 degli abruzzesi. Dall'altra parte però gli ospiti non riescono a pungere, 0 conclusioni da parte di Gilardino mentre Caprari viene sempre fermato all'ultimo dal tuo Tonelli-Raúl Albiol.

Ben altra storia nella ripresa con il Napoli che passa subito in vantaggio grazie al colpo di testa di Tonelli che buca Bizzarri sulla punizione di Jorginho. Il Pescara recrimina per un penalty non assegnato a seguito dell'intervento in area di Tonelli su Gilardino; nel capovolgimento di fronte Callejón manca il 2-0 davanti a Bizzarri, ma arriva comunque il raddoppio di Hamsik che mette dentro sul preciso lancio di Zielinski. Strinić clamorosamente può rimettere in gioco la gara ma sul suo folle retropassaggio, Gilardino fallisce il 2-1. Il Napoli a questo punto cerca il terzo gol per mettere in cassaforte il match ma Callejón, Insigne e Mertens non riescono a superare Bizzarri mentre Jorginho colpisce in pieno la traversa. 3-0 che arriva comunque nel finale grazie all'acuto di Mertens che non sbaglia dopo la bella combinazione con Allan. In pieno recupero arriva anche il gol della bandiera per il Pescara con il rigore (questa volta assegnato per fallo di Hysaj su Mitrita) realizzato da Caprari.

Video - Dries Mertens, il folletto belga che sta facendo impazzire Napoli 01:08

La statistica

2 - Due gol consecutivi per Lorenzo Tonelli, non accadeva dall'Ottobre 2014 quando segnò in due gare consecutive con la maglia dell'Empoli (contro Palermo e Genoa).

Il Tweet

3-1 Napoli. Unico neo del match? L'insicurezza mostrata ancora da Strinić...

Tabellino

Napoli-Pescara 3-1

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Raúl Albiol, Tonelli, Strinić (86' Maggio); Zielinski (65' Allan), Jorginho, Hamsik; Callejón, Mertens, L.Insigne (80' Giaccherini). All. Maurizio Sarri

Pescara (3-5-2): Bizzarri; Crescenzi, Župarić, A.Coda; Verre (70' Mitrita), Cristante, A.Bruno (64' Fornasier), Memushaj, Benali; Caprari, Gilardino (71' Cerri). All. Massimo Oddo

Marcatori: 47' Tonelli (N), 49' Hamsik (N), 85' Mertens (N); 90+4 rig. Caprari (P)

Arbitro: Claudio Gavillucci, sezione di Latina

Ammoniti: 40' A.Coda, 43' Tonelli, 44' Benali, 54' Bizzarri

Espulsi: nessuno