Il Pescara torna in B, ma ora servono 8 punti per evitare il peggior record di sempre

Arriva il primo verdetto della Serie A 2016/17: il Pescara retrocede in Serie B con cinque giornate di anticipo. Un brutto record, visto che i ragazzi di Zeman sono i primi, nei cinque campionati europei, a lasciare la prima divisione. Ma non solo: i biancazzurri, con 14 punti, rischiano seriamente di battere il Treviso, che nella stagione 2005/06 ne conquistò 21, diventando così il club peggiore (sotto il punto di vista del punteggio) da quando la Serie A è a 20 squadre.

Un buon inizio presto naufragato

Eppure, la stagione del Pescara, inizialmente guidato da Massimo Oddo, non era cominciata così male; pareggio con il Napoli, vittoria (a tavolino, ma comunque valida tre punti) contro il Sassuolo e 7 punti (la metà di quelli attuali) conquistati nelle prime 8 giornate. Poi, il tracollo. Nonostante la squadra giochi discretamente, fra sfortuna ed errori dovuti all’inesperienza e ad una rosa poco completa, in 16 giornate arrivano soltanto due pareggi; dopo la pesante sconfitta contro la Lazio (6-2) Oddo è costretto a salutare l’Abruzzo.

Massimo Oddo a colloquio con Cristiano Biraghi, Pescara 2016-17 (Getty Images)Getty Images

Il ritorno di Zdenek Zeman

L’arrivo di Zdenek Zeman è un fuoco di paglia: il 5-0 al ritorno dell’allenatore che aveva fatto sognare i tifosi pescaresi poche stagioni prima illude l’ambiente, che poco dopo deve fare i conti con la realtà: arrivano tante sconfitte e soltanto due pareggi che fanno salire i biancazzurri a quota 14; ma ieri, dopo la sconfitta contro la Roma, è arrivato il verdetto. A 15 punti dall’Empoli (che ha gli scontri diretti a favore) il Pescara non può più salvarsi. La squadra di Zeman saluta la Serie A nemmeno un anno dopo la vittoria della finale dei play-off. La stagione iniziata bene, proseguita male e finita malissimo riporta subito in cadetteria gli abruzzesi, che per non subire l’umiliazione del record negativo di punti dovranno conquistarne almeno 8 nelle prossime cinque giornate (compito non facile visto l’andamento stagionale).

La Serie A 16/17 volge verso la fine e comincia a scrivere la sua storia: il Pescara ritorna in B, domenica al Palermo potrebbe toccare la stessa sorte.

Francesco Cisternino