Il poker di Parolo spegne la luce del Pescara: 2-6 per la Lazio

Dopo l'1-7 di Bologna, il 2-6 di Pescara. Dopo il Napoli, la Lazio. Evidentemente, è la giornata delle vittorie larghissime. Ma più che il numero dei gol, ai biancocelesti interessa essere tornati al successo, spezzando così quella mini-striscia di due sconfitte consecutive che rischiava di pesare come un macigno. Il Pescara resiste per un tempo alla qualità di un avversario superiore, riesce a riportarsi in partita con l'orgoglio quando tutto sembra già perso, ma deve arrendersi alla giornata di grazia di un protagonista inatteso: Marco Parolo, che fin qui aveva messo a referto solo un gol (a dicembre, contro la Sampdoria) e in 90 minuti ne realizza addirittura 4. Firmando, ma non c'è neppure bisogno di specificarlo, il primo poker della propria carriera. Del rientrante Keita e dell'ex Immobile le reti che conferiscono al match dell'Adriatico un punteggio rotondissimo. Forse addirittura troppo, perché nella seconda parte del primo tempo il Pescara si riporta con l'orgoglio in quota: sotto 0-2, riesce a trovare il pareggio con Benali e Brugman (con in mezzo un rigore fallito da Caprari). Ma il crollo della ripresa vanifica tutto. La retrocessione, nonostante al termine del campinato manchino 15 giornate, è davvero a un passo.

La cronaca della partita

Caprara va subito vicino al vantaggio, ma quando la Lazio prende in mano le redini della gara per il Pescara sono guai: al 10' Felipe Anderson crossa per Parolo, che da due passi, e senza marcatura, incorna imparabilmente alle spalle di Bizzarri. Zampano salva su un'incursione e tiro da pochi passi di Keita, ma lo 0-2 arriva comunque prima del quarto d'ora: ancora Parolo, ancora di testa, stavolta dall'angolo di Biglia, e gli abruzzesi vanno nel baratro. Keita e Immobile mancano lo 0-3, poi al 29' ecco la svolta: Kastanos dal limite, Marchetti fa quel che può e Benali è un rapace nel ribattere in rete da due passi. Il Pescara ci crede e poco dopo si guadagna un rigore (sgambetto di Hoedt su Zampano): Caprari, dagli 11 metri, calcia però orribilmente tra le braccia di Marchetti. Niente paura, perché il 2-2 arriva comunque prima dell'intervallo: lo firma Brugman, che da azione d'angolo supera Marchetti con uno stupendo sinistro incrociato al volo.

Gastón Brugman Pescara Lazio 2017LaPresse

Oddo può respirare, ma lo fa per un quarto d'ora o poco più. Perché, dopo l'intervallo, ogni sogno di rimonta del Pescara si sgretola inesorabilmente. 4 minuti nel corso della ripresa e la Lazio torna avanti: palo ravvicinato di Milinkovic-Savic, la palla arriva al solito Parolo che a porta vuota ribadisce nuovamente in rete di testa. Marchetti vola su Caprari, Basta manca il 2-4. E al 57' la gara, in pratica, si chiude per la seconda volta: Muntari perde palla e regala un contropiede alla Lazio, sfruttato nel migliore dei modi dall'assist di Immobile e dalla finalizzazione da pochi passi di Keita. Mitrita e Caprari non riescono a riaprire il match, mentre Parolo sfiora il poker: Bizzarri salva in angolo. Il 2-5 è opera Immobile, che sul secondo palo gira in rete un angolo di Biglia. Prendendosi, peraltro, gli applausi del suo ex pubblico. L'agonia biancazzurra termina al 77': Lulic pesca in area Parolo, che in perfetto inserimento supera nuovamente Bizzarri con un destro di controbalzo. Completando un poker che neppure lui si sarebbe mai sognato di segnare.

La statistica chiave

Quello di Caprari è il quinto rigore sbagliato in campionato dal Pescara su 7 tentativi. L'ultimo posto in classifica e le zero vittorie si spiegano anche così.

Il tweet

Il migliore in campo

Parolo. In carriera non aveva mai vissuto una giornata così. Tutto quello che prova gli riesce. Segna quattro volte, distruggendo quasi da solo il Pescara e diventando l'assoluto protagonista della gara. Che fosse bravo negli inserimenti si sapeva, ma non così tanto...

Il peggiore in campo

Muntari. Il rientro in Serie A dopo quasi due anni non è dei migliori. Anzi. In mezzo al campo è nettamente il più in difficoltà del Pescara, tanto da perdere in maniera banale il pallone che porta al 2-4. Sostituzione inevitabile.

La dichiarazione

Parolo: "Se avevo mai segnato una quadripletta in carriera? Avevo fatto una tripletta con l'Under 20 di Serie C, poi basta. Una grande soddisfazione, segnare in A è sempre un orgoglio".

Il tabellino

Pescara (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Gyomber, Stendardo, Biraghi (73' Crescenzi); Benali, Brugman (69' Cerri), Muntari (58' Mitrita); Verre, Kastanos; Caprari. All. Oddo

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Hoedt, Lukaku; Parolo, Biglia (78' Murgia), Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile (86' Tounkara), Keita (66' Lulic). All. Inzaghi

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Gol: 10' e 14' Parolo (L), 29' Benali (P), 41' Brugman (P), 49' Parolo (L), 57' Keita (L), 69' Immobile (L), 77' Parolo (L)

Note: ammonito Biglia (L); al 35' Caprari (P) ha fallito un rigore