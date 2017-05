Il pomeriggio della verità: Juventus a tre punti dallo scudetto, Milan a una vittoria dall'Europa

Ci siamo. Dopo tanta attesa, il pomeriggio odierno potrebbe finalmente regalarci i verdetti pesanti. Scudetto, Europa League e retrocessione. Soltanto la lotta per il secondo posto potrebbe restare viva fino all’ultimo turno di campionato. Ecco tutti gli scenari possibili.

Juve campione, ma solo con una vittoria

I successi di Roma e Napoli negli anticipi del sabato hanno impedito alla Juventus di festeggiare il sesto scudetto consecutivo senza scendere in campo. Ma, alle 15 contro il Crotone, i bianconeri avranno comunque la possibilità di archiviare il discorso con un turno d’anticipo sulla fine del campionato. Cosa serve? Una vittoria. Solo e soltanto una vittoria. Altrimenti, anche con un punto (risultato che comunque escluderebbe il Napoli dalla corsa allo scudetto), saranno costretti a vincere il campionato la prossima settimana a Bologna.

Calendario Juve-Roma-Napoli

Giornata JUVENTUS 85 ROMA 84 NAPOLI 83 37 Crotone * * 38 BOLOGNA Genoa SAMPDORIA

in maiuscolo le trasferte

Video - Allegri: "Crotone come una finale: non da giocare, ma da vincere" 01:59

Milan a tre punti dal ritorno in Europa

Attenzione, perché alle 15 potrebbe andare agli archivi non soltanto il discorso scudetto, ma anche quello relativo all’Europa League. Matematicamente, l’Atalanta ha bisogno di un punto a Empoli (o di fare lo stesso risultato del Milan) per essere certa del quinto posto. Il Milan, invece, con una vittoria sarebbe sicuro del ritorno in Europa, quanto meno attraverso la sesta piazza. Il ko della Fiorentina a Napoli, infatti, lascia i rossoneri a +1. Appese a un filo le speranze dell’Inter, impegnata all’Olimpico contro la Lazio nel posticipo domenicale. Scenderà in campo già fuori dall'Europa? L'unico modo per evitare questo scenario è che il Bologna non perda a San Siro.

Calendario Milan-Fiorentina-Inter

Giornata MILAN 60 FIORENTINA 59 INTER 56 37 Bologna * LAZIO 38 CAGLIARI Pescara Udinese

in maiuscolo le trasferte

Video - Montella: "A inizio anno, con questa squadra, dove pensavate potessimo arrivare?" 01:41

La volata salvezza

È volatona anche in coda, con l’ultimo verdetto che potrebbe arrivare già dopo le partite delle 15. Il Crotone sarebbe infatti retrocesso in caso di ko a Torino, vittoria dell’Empoli sull’Atalanta e almeno un pareggio del Genoa contro il Torino. Con questo scenario, i calabresi si troverebbero a -4 dai toscani e a -3 dai rossoblù, in vantaggio su di loro per quanto riguarda gli scontri diretti. Un punto del Crotone allo Juventus Stadium, invece, manterrebbe intatte le speranze di salvezza indipendentemente dal risultato dell’Empoli (in caso di arrivo a pari punti tra Crotone ed Empoli, si salverebbero gli uomini di Nicola). Vedendo la questione dal punto di vista del Genoa, i rossoblù sarebbero salvi soltanto in caso di vittoria sul Torino e mancato successo del Crotone. Nessuna combinazione di risultati, infine, potrebbe far retrocedere Genoa ed Empoli con un turno d'anticipo.

Calendario Genoa-Empoli-Crotone

Giornata GENOA 33 EMPOLI 32 CROTONE 31 37 Torino Atalanta JUVENTUS 38 ROMA PALERMO Lazio