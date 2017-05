Il punto sulle volate: che bagarre per la salvezza, la Juve può festeggiare sabato sera

Restano 180 minuti prima della fine della stagione, si attendono i verdetti per quanto riguarda lo Scudetto della Juventus, il 2° posto e la salvezza. Che bagarre per restare in Serie A, chi si prenderà invece l’ultimo posto disponibile per l’Europa League (attraverso il preliminare)?

La volata Scudetto e Champions League

Abbandoniamo la pista della classifica avulsa. Le tre squadre ancora in gioco per lo Scudetto non possono arrivare a pari punti all’ultima giornata, ci sarà quindi solo uno ‘duello’ Juve-Roma o Juve-Napoli. Lo Scudetto resta comunque vicinissimo ai bianconeri che potrebbero essere già campioni sabato sera, senza scendere in campo. Se la Roma dovesse perdere contro il Chievo, e se il Napoli non dovesse battere la Fiorentina, sarebbe impossibile rimontare sulla squadra di Allegri (anche con un pari, per la Roma sarebbe difficile sognare la remontada). Più interessante, a questo punto, la volata per il secondo posto e se Roma e Napoli dovessere arrivare appaiate, sarebbe la Roma ad avere la meglio grazie alla differenza reti negli scontri diretti.

Calendario Juve-Roma-Napoli

Giornata Juventus 85 punti Roma 81 punti Napoli 80 punti 37 Crotone CHIEVO Fiorentina 38 BOLOGNA Genoa SAMPDORIA

in maiuscolo le trasferte

Video - Sarri: "Con il prossimo contratto mi voglio arricchire" 01:48

Criteri in caso di parità

La Serie A, in caso di parità di punti, per la formulazione della classifica finale (Scudetto, qualificazione Champions, Europa League e retrocessioni) utilizza i seguenti criteri:

punti negli scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità)

differenza reti generale

maggior numero di reti segnate in generale

sorteggio

Video - Spalletti: "Io e Sabatini di nuovo insieme? Perché no..." 01:24

La volata per l'Europa League

La corsa al 6° resta ancora apertissima dopo la sconfitta dell’Inter e il pareggio del Milan all’ultima giornata. In gioco anche la Fiorentina, e se tutte e tre le squadre dovessero arrivare a pari punti chi andrebbe in Europa League? La classifica avulsa dice Milan. Il club rossonero infatti negli scontri diretti con Inter e Fiorentina ha ottenuto 6 punti (una vittoria e tre pari), i nerazzurri invece sono fermi a quota 5 punti, mentre i Viola a 4. Se invece dovessero arrivare pari punti Milan e Fiorentina, passerebbe il Milan per gli scontri diretti, nel duello Milan-Inter passerebbero invece i nerazzurri per la differenza reti generale. Matematicamente parlando, è sempre aperta la sfida Atalanta-Milan per il 5° posto ma i rossoneri possono solo arrivare a pari punti e hanno al momento una differenza reti peggiore rispetto agli orobici.

Calendario Milan-Fiorentina-Inter

Giornata Milan 60 punti Fiorentina 59 punti Inter 56 punti 37 Bologna NAPOLI LAZIO 38 CAGLIARI Pescara Udinese

in maiuscolo le trasferte

Video - Montella: "A inizio anno, con questa squadra, dove pensavate potessimo arrivare?" 01:41

La volata salvezza

Pescara e Palermo già retrocesse. Volata avvicinte, e se dovessero arrivare tutte e tre a pari punti? A quel punto sarebbe retrocesso l’Empoli per via della classifica avulsa. In caso di arriva al terzultimo posto di Empoli e Genoa, retrocedono i toscani; se al terzultimo posto dovessero arrivare appaiate Crotone e Genoa, retrocederebbero i calabresi.

Calendario Genoa-Empoli-Crotone

Giornata Genoa 33 punti Empoli 59 punti Crotone 56 punti 37 Torino Atalanta JUVENTUS 38 ROMA PALERMO Lazio