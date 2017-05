Il punto sulle volate: domenica sera la Juve potrebbe essere campione d'Italia, la Lazio sorride

Quattro partite, 360’ più recupero e – poi – tutti i verdetti della Serie A 2016-17 saranno decisi. Facciamo il punto sulle volate del campionato alla luce dei risultati della 34esima giornata, un weekend che potrebbe aver chiuso il discorso scudetto e riaperto la lotta per il secondo posto ma anche per la salvezza.

La volata scudetto e Champions League

È arrivato il momento del dunque. Il pareggio della Juventus a Bergamo terrà viva l’attesa per il sesto tricolore bianconero almeno fino a domenica sera, ma i tempi sono ormai maturi. La Vecchia Signora deve vincere il derby di sabato sera e sperare che il Milan non perda contro la Roma nel posticipo domenicale. In questo caso, diventerebbe campione d’Italia ancor prima di andare all’Olimpico per lo scontro diretto. E il Napoli? Con il -1 (ma una differenza reti sfavorevole negli scontri diretti) si avvicina sensibilmente ai giallorossi e, dalla sua, ha un calendario decisamente favorevole. Sarà sorpasso?



GIORNATA JUVENTUS 84 ROMA 75 NAPOLI 74 35 Torino MILAN Cagliari 36 ROMA Juventus TORINO 37 Crotone CHIEVO Fiorentina 38 BOLOGNA Genoa SAMPDORIA

Video - Spalletti: "Non è il momento dei bilanci, il mio futuro si vedrà" 01:56

La volata per l'Europa League

Se Lazio e Atalanta non tradiscono le attese, le due milanesi proseguono nel gioco del ciapa no” e, in questo turno, coinvolgono anche la Fiorentina, caduta a sorpresa a Palermo. Quarto e quinto posto, adesso, sembrano davvero blindati. La corsa alla sesta piazza (che con la Lazio nei primi cinque posti di campionato significherebbe Europa League) però prosegue. Nemmeno la Viola può dirsi tagliata fuori.

GIORNATA LAZIO 67 ATALANTA 64 MILAN 59 INTER 56 FIORENTINA 55 35 Sampdoria UDINESE Roma GENOA SASSUOLO 36 FIORENTINA Milan ATALANTA Sassuolo Lazio 37 Inter EMPOLI Bologna LAZIO NAPOLI 38 CROTONE CHIEVO CAGLIARI Udinese Pescara

Video - Pioli: "Non è vero che l'Inter non vuole andare in Europa League" 01:01

La volata salvezza

Sembrava la volata più scontata del decennio, in realtà qualcosa si sta muovendo in coda. Se il Pescara è già retrocesso da una settimana, il Palermo è riuscito a rinviare un verdetto che pare comunque inevitabile. Decisamente più interessante la lotta tra Crotone, Empoli e Genoa. Gli uomini di Nicola hanno rosicchiato un punticino alla quartultima e alla quintultima. Recuperare 4 lunghezze non sarà facile, ma il margine c’è. Occhio anche agli scontri diretti: il Genoa li ha a proprio favore con entrambe le contendenti, mentre l’Empoli è sotto sia con il Grifone che con il Crotone.

Video - Genoa, incubo retrocessione: Juric lascia la conferenza stampa in lacrime 00:31