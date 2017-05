Il punto sulle volate: Juventus a un punto dallo scudetto, che battaglia tra Roma e Napoli

Altri verdetti importanti al termine della 35esima giornata di Serie A. La Lazio è matematicamente in Europa League, mentre il Palermo si aggiunge al Pescara e porta a due il numero delle retrocesse in Serie B. Con 270’ ancora da giocare, però, molto altro è ancora in palio.

La volata scudetto e Champions League

La volata più interessante di questo ultimo scampolo di stagione, quella per il secondo posto. La Roma ha respinto l’assalto del Napoli e si è riportata a +1 vincendo il posticipo di San Siro contro il Milan, ma adesso dovrà affrontare la Juventus nello scontro diretto che domenica sera all’Olimpico potrebbe chiudere il campionato. I bianconeri, infatti, con un punto sarebbero matematicamente campioni d’Italia per la sesta volta consecutiva. Un eventuale successo del Napoli, infatti, sarebbe ininfluente per via degli scontri diretti.

GIORNATA JUVENTUS 85 ROMA 78 NAPOLI 77 36 ROMA Juventus TORINO 37 Crotone CHIEVO Fiorentina 38 BOLOGNA Genoa SAMPDORIA

Video - Allegri: "Complimenti a Mihajlovic e al Torino per la partita" 01:18

La volata per l'Europa League

La Lazio è ufficialmente qualificata all’Europa League (e virtualmente in corsa per la Champions League...), sicura di un posto nelle prime sei del campionato. All’Atalanta, invece, manca soltanto un punto per staccare il pass per la competizione continentale. Ora, sotto con la lotta a tre tra Milan, Inter e Fiorentina per il sesto posto. Continuerà il "ciapa no"?

GIORNATA LAZIO 70 ATALANTA 65 MILAN 59 INTER 56 FIORENTINA 56 36 FIORENTINA Milan ATALANTA Sassuolo Lazio 37 Inter EMPOLI Bologna LAZIO NAPOLI 38 CROTONE CHIEVO CAGLIARI Udinese Pescara

Video - Inzaghi: "Europa con tre turni d'anticipo, è una grande Lazio" 00:46

La volata salvezza

Dopo la retrocessione del Pescara, è Serie B matematica anche per il Palermo. I rosanero, con il pareggio di Verona, salutano la massima divisione. Un verdetto atteso. Il prossimo weekend, invece, potrebbe addirittura chiudersi tutto. Il Crotone è infatti obbligato a non perdere lunghezze dall'Empoli per restare in A. I 4 punti di distacco dai toscani restano un margine difficilissimo da colmare, anche perché tutte e tre le contendenti si sono messe a correre. Nota a margine sugli scontri diretti. Il Genoa li ha a proprio favore con entrambe le contendenti, mentre l’Empoli è sotto sia con il Grifone che con il Crotone.