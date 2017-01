Il Real Madrid fa sul serio: 77 milioni più Morata per arrivare a Dybala. Juve che fai?

Continua il pressing del Real Madrid per Dybala, uno dei giocatori più ricercati da tutta Europa. Non solo Blancos, anche Barcellona, Manchester City e Chelsea nelle ultime settimane avrebbero chiesto informazioni alla Juventus per il talento argentino, ma secondo il giornale britannico The Sun sarebbe comunque il Real Madrid ad essere favorito.

Come mai? Il Real è pronto a presentare un'offerta irrinunciabile alla Juventus per il classe '93: 77 milioni più l'intero cartellino di Álvaro Morata (senza recompra questa volta). Difficile dire di no a questa proposta, 77 milioni per Dybala più la possibilità di schierare la coppia Morata-Higuain in attacco.

La Juventus ci pensa, mentre Perez non vuole farsi scappare questa occasione di andare a prendere il nuovo Messi che a conti fatti costerebbe più di Bale e Pogba e risulterebbe essere il giocatore più 'costoso' al Mondo.