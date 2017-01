Il ritorno di Bacca e la conferma di Lapadula: perché non provarli in coppia?

Una vittoria sofferta, una delle tante in questa stagione per un Milan che però non ha perso il treno delle prime in classifica e, con una partita in meno, ha ancora nel mirino il terzo posto. L’1-0 inflitto al Cagliari nella prima giornata del 2017 potrebbe portare con sé alcune novità su cui impostare il resto della stagione. La più stuzzicante delle quali ci riporta al momento decisivo. Assist di Gianluca Lapadula e gol di Carlos Bacca. Perché non provarci?

Una coppia tutta da costruire

Per caratteristiche, si tratta di due prime punte. Ma, se il colombiano ama muoversi negli ultimi metri, Lapadula è abile a svariare e lottare su tutto il fronte. Sinora, Vincenzo Montella non ha dato la sensazione di essere intenzionato a schierarli in contemporanea, anche perché – specie con la partenza di Luiz Adriano – mancherebbe un cambio in corsa nel ruolo di centravanti. E, infatti, in un girone intero i due hanno disputato assieme soltanto 23’. I 4’ nel finale di Milan-Udinese 0-1, 8’ nel derby e ben 11’ contro il Cagliari. E se le cose cambiassero?

Serie A 2016/17, Milan-Crotone, Gianluca LapadulaLaPresse

La crisi di Niang apre scenari nuovi

Dal mercato non è lecito attendersi scossoni o centrocampisti che possano scompaginare il quadro della mediana. Ma è la crisi di M’Baye Niang, tornato su livelli modesti da più di un mese, a spalancare la porta all’idea della coppia pesante. Perché togliendo il francese e inserendo Lapadula, si può facilmente passare a un 4-3-3 che si declina in 4-4-2 a seconda delle necessità. Basta chiedere a Bonaventura di muoversi sull’out mancino, alternando con Suso le giocate dietro alle due punte. E affiancare a Locatelli un mediano di sostanza come è stato sinora Kucka. Perché non provare?

M'Baye Niang Milan Cagliari 2017LaPresse

Un buon modo per risolvere il problema del gol

Su 18 partite giocate, il Milan ne ha vinte 11. Di questi successi, però, soltanto tre sono arrivati con più di un gol di scarto. Il 2-0 alla Lazio, il 3-1 a Verona contro il Chievo e il 4-1 di Empoli. Per il resto, il Diavolo ha strappato otto successi di misura, con addirittura quattro 1-0. Se la difesa, che con il Cagliari ha portato a casa il settimo clean sheet stagionale, continua a regalare certezze, è evidente come ai rossoneri serva maggiore concretezza offensiva. Proprio per questo non è una follia pensare alla strana coppia Lapadula-Bacca. Anche perché non si tratterebbe di uno stravolgimento, ma soltanto di un accorgimento tattico.