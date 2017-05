VIDEO - Il siluro da cineteca di Totti vs. Juventus: la Roma sfoglia l'album dei ricordi

Si scaldano i motori in vista della "sfida scudetto" tra Roma e Juventus di domenica sera e la società giallorossa sceglie di evocare un ricordo dolcissimo pubblicando un video che farà sorridere i tifosi. Correva il 16 febbraio 2013 e una Roma ai minimi storici - guidata da Aurelio Andreazzoli dopo la disastrosa parentesi "zemaniana" - invertiva la rotta liquidando la Juventus all'Olimpico grazie a un "siluro" di Francesco Totti dal limite, calcolato in 113 chilometri orari. Fu l'autografo numero 224 in Serie A per un Francesco Totti che si appresta a vivere l'ultimo capitolo della sua personale saga contro la Vecchia Signora.