Il talento di Schick, l'uomo che scalderà il mercato estivo di Inter, Napoli, Juve e Milan

Di questi tempi, basta una foto in piazza Duomo a Milano per scatenare le fantasie di mercato. Nell’epoca dei social, basta una prodezza per renderti una rivelazione. Ora come ora, un colpo può valerti paragoni illustri e una ribalta perenne frutto di compilation da Youtube. Il talento di Patrik Schick, però, è talmente cristallino da andare oltre. E accendere i sogni dei tifosi di mezza Italia, dall’Inter al Milan, passando per Juventus e Napoli. Perché il ventunenne ceco, la prossima estate, sarà uno dei pezzi forti del mercato nostrano.

La prodezza con il Crotone che a molti ha ricordato la storica rete di Dennis Bergkamp contro il Newcastle. Paragone indebito, per carità. Ma le qualità del giocatore restano innegabili.

Un’ascesa irresistibile

La strada per giungere alla prodezza di domenica scorsa contro il Crotone non è stata nemmeno troppo lunga. Semmai, è il riflesso del processo di crescita di un classe 1996 arrivato alla Sampdoria nell’estate scorsa dallo Sparta Praga dopo un anno al Bohemians 1905. Pagato 4 milioni di euro, fino allo scorso gennaio non aveva giocato che una partita da titolare. Quella del 26 ottobre allo Stadium contro la Juventus, condita dal suo primo gol in Serie A. Da allora, le cose sono cambiate parecchio. Il suo impiego si è fatto più costante, fino alle quattro presenze da titolare fatte registrare ad aprile, quando l’infortunio di Luis Muriel gli ha spalancato un posto in prima linea con Fabio Quagliarella. Se per qualche mese, in molti si erano convinti che Schick potesse essere soprattutto un ottimo dodicesimo uomo (ha segnato 6 gol su 10 partendo dalla panchina), adesso il quadro è mutato drasticamente. Merito di 3 reti e un assist a referto nell’ultimo mese da titolare fisso. Il talento c’è, la costanza anche. Motivo per cui la dirigenza della Sampdoria sta cercando di alzare ulteriormente la sua clausola rescissoria di 25 milioni di euro arrivando fino a 42 con un contratto sino al 2022.

Il futuro è suo

Nella Serie A attuale, soltanto il "concittadino” Giovanni Simeone ha segnato più reti tra gli Under 21. 11 gol contro 10, con anche due assist in più. Se si guarda al minutaggio, però, Schick è decisamente indietro: 1284’ spesi in campo (sedicesimo tra gli Under 21) contro i 2514’ del Cholito. Da qui in avanti, però, probabilmente le cose cambieranno. L’ascesa del ceco, capace di ricoprire il ruolo di prima punta associando una splendida tecnica di base a una grande intelligenza nei movimenti, sembra destinata a proseguire senza impacci. All’Inter, dove potrebbe divenire il partner ideale di Mauro Icardi. O al Napoli, dove ha tutto per diventare il terminale offensivo perfetto per il gioco di Maurizio Sarri. Ma anche alla Juventus e al Milan. Con qualità del genere, nulla è precluso.

La foto scattata oggi a Milano che ha già acceso le fantasie dei tifosi interisti.