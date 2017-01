Il tonfo della Juventus: tutto, tranne che una sorpresa

Alla vigilia di un’Atalanta-Bologna di tanti anni fa, Bruno Pesaola proclamò che il suo Bologna sarebbe andato a Bergamo per attaccare, attaccare e ancora attaccare. Non superò la metà campo. Un cronista, che gli aveva creduto, lo affrontò a muso duro: e adesso come si difende? Il Petisso si appese all’ennesima cicca: «Me hanno rubato la idea».

Più o meno quello che è successo ad Allegri. Si va a Firenze a comandare, aveva promesso. Per un tempo, è stato comandato. Paulo Sousa l’ha sfiancato con un pressing d’alta scuola, soprattutto nel primo quarto d’ora. Bernardeschi disarmava Marchisio, Chiesa spremeva Alex Sandro, Kalinic sembrava Batistuta, addirittura, e Vecino, per come entrava nel burro della Bbc, Neeskens.

Fiorentina-Juventus, Serie A 2016-17, Sami Khedira (LaPresse)LaPresse

La Fiorentina non gioca sempre così: ne fosse capace, sarebbe sul podio, non solo da podio. La Juventus, viceversa, è alla quarta sconfitta in trasferta. E tutte hanno, in comune, l’aggressività dell’avversario. Brutta sindrome, in vista delle cambiali europee. E’ bastata l’assenza di un terzino, Lichtsteiner, per passare dal 4-3-1-2 al 5-3-2 d’ordinanza, non più il cemento di una volta. E così il campionato, mai chiuso, è ufficialmente riaperto, al di là del recupero juventino a Crotone.

Inter, Milan, Genoa, Fiorentina: lontano dallo Stadium, laddove il «miedo escenico» gonfia la squadra e sgonfia i rivali, è tutta un’altra Juventus. A cominciare dalla Maginot, già 16 gol al passivo. Senza Pjanic, e con un Dybala in versione Doha (non solo per come ha sprecato la palla del due pari), zero fantasia e zero munizioni a Higuain: se non nella ripresa, quando i dirimpettai sono calati e la Juventus ci ha provato a spallate.

Che partita, Sanchez. E Federico Chiesa sulla fascia: l’ha difesa come se fosse Davy Crockett a Fort Alamo. La Fiorentina era fuoco, la Juventus no, sempre seconda sulla palla. Eppure Allegri doveva immaginare che Badelj e c. l’avrebbero affrontata così: con il pugnale tra i denti. Come il Genoa a Marassi. D’accordo, la Juventus del secondo Quinquennio ha sempre saputo risorgere dai propri cali, ma gli schiaffoni cominciano a essere troppi, e le idi di Marzo si avvicinano.

Fiorentina-Juventus, Serie A 2016-17, Claudio Marchisio, Federico Bernardeschi (LaPresse)LaPresse

Scritto che resta la più forte, qui e là si avverte il senso di una concentrazione non più feroce. Del centrocampo si sapeva: da Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba al miglior quartetto ricavabile dall’attuale rosa non poteva esserci paragone, e difatti non c’è. Molto nasce da qui. Se Allegri non dà mai l’idea di voler «comandare», al di là dei manifesti, non è che i giocatori possano invocare le attenuanti generiche. Per la cronaca, e per la storia, una formazione tipo non esiste: esisteva.

Più sale l’asticella, più scende il livello tecnico. Non è una novità: è una tendenza. La Juventus ha paura di non far più paura. Si tratta di una «normalità» che non so quanto durerà, sicuramente non improvvisa. Oggi è la Roma «con gli scarponi», come l’ha definita De Rossi, a giocare come giocava la Juventus. Con il Napoli in agguato. E la classifica, fedele, riflette l’ordine nuovo.