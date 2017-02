Il Torino incanta e poi spegne la luce: 5-3 sul Pescara con doppio Belotti

Goleada dal Torino sul Pescara. i granata dominano per un'ora abbondante andando sul 5-0 grazie alle reti di Iago Falque, Ajeti, Belotti (2) e Ljajic. Poi, dopo aver controllato sul velluto, la squadra di Mihajlovic spegne il cervello e subisce 3 gol in pochi minuti, che valgono per la reazione del Pescara ma non per il risultato. 3 punti ai granata ora a -5 dalla Fiorentina, ottava. Oddo, triste in panchina, resta ultimo a soli 9 punti. La B è sempre più vicina.

La cronaca

In 10' il Pescara mostra perché la serie A resterà con molte probabilità un ricordo dopo questa stagione. Due gol subiti, simili, e Oddo che in panchina si lascia andare a qualche lacrima, epilogo di una settimana stordente per l'ambiente pescarese: tra il litigio con Gyomber e le macchine bruciate al presidente del club Sebastiani, comunque presente nel capoluogo torinese per stare vicino al gruppo. Due gol, quelli granata, che sottolineano le lacune della difesa ospite, che su due palle alte in area va in bambola e subisce, prima con Iago Falque su sponda di Benassi e poi con Ajeti che buca Bizzarri dopo un rimpallo e una mancata spazzata della difesa. Passano 5' e Belotti in solitaria dirige il contropiede e con un destro fulminante fredda ancora Bizzarri: 3-0 e gara in ghiaccio dopo un quarto d'ora.

Nella ripresa, dopo 30' di nulla totale, il Toro spegne la luce e il Pescara dà un motivo al finale. Al 74' Zampano da destra mette dentro e Ajeti devia fortuitamente nella propria rete. Gli ospiti si sbloccano e dopo nemmeno un minuto trovano il 5-2 grazie a Benali che mette dentro un assist (involontario) di Caprari. Pochi secondi e ancora Benali, su altra disattenzione della retroguardia, realizza il 5-3 che irrita il pubblico allo stadio ma non consente agli ospiti di cambiare le sorti del match. Ora la situazione di classifica parla di un Pescara sempre all'ultimo posto, con soli 9 punti conquistati e speranze di salvezza che anche la matematica comincia a rendere sempre più improbabili. Il Torino, 9°, accorcia sulla Fiorentina che lo precede in classifica (-5) e torna a sognare un posto in Europa.

Iago Falqué - Torino-Atalanta - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

La statistica

5 – Il Torino ha segnato 5 gol per la terza volta in questo campionato. Record condiviso con il Napoli.

Il Tweet

Il migliore

Andrea BELOTTI: Quando ha l'occasione, segna. Con le due reti supera Higuain e Mertens al secondo posto della classifica marcatori a quota 17 in stagione, numero destinato a crescere ancora. Ora è caccia al primato di Edin Dzeko, a un solo gol di distanza.

Il peggiore

Grigoris KASTANOS – E' simbolo dell'inizio tragicomico del Pescara. Completamente in bambola, in grandissima difficoltà nel contenere ogni avversario. Dopo neanche mezz'ora Oddo lo cambia.

Il tabellino

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic (55' Acquah), Obi (45' Gustafson); Falque, Belotti, Ljajic (80' Boyé). All. Mihajlovic

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Stendardo (46' Coda), Fornasier, Biraghi; Benali, Verre, Brugman (55' Bruno); Kastanos (27' Crescenzi), Memushaj, Caprari. All. Oddo.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 2' Iago Falque (T), 10' Ajeti (T), 15' Belotti (T), 61' Belotti (T), 74' aut. Ajeti (T), 75' Benali (P), 83' Benali (P).

Note: ammoniti Stendardo (P), Fornasier (P), Lukic (T), Coda (P).