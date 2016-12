Il Torino riparte: Belotti stende il Genoa 1-0

Il Torino risorge grazie a una gara di combattimento e cuore, proprio come comanda Sinisa Mihajlovic. Il Genoa, ancora una volta, non raccoglie punti ma si dimostra squadra organizzata e ostica per qualunque avversario. L'unico difetto del Grifone è che concretizza poco e i granata così ne approfittano. Il Gallo Belotti riceve due palloni giocabili: il primo lo spedisce in rete, il secondo no ma solo per merito di Lamanna nel recupero. Simeone, al contrario, conferma l'ottimo momento di forma ma dimostra di dover diventare più cattivo per il definitivo salto di qualità. Il Toro si rilancia dopo tre ko consecutivi mentre Juric si consola con un esordio storico, quello di Pietro Pellegri a 15 anni e 280 giorni.

La cronaca della partita

Nel primo tempo gioca meglio il Genoa. Cofie conclude una bella azione corale con una botta dal limite dell'area: Hart se la cava. Ljajic si beve Izzo e impegna Lamanna, poi Barreca scaraventa sul fondo un missile dalla distanza. Simeone non riesce a capitalizzare sotto porta il suggerimento di Ninkovic, Laxalt viene murato e lo stesso Cholito incrocia con il mancino un pallone che viene deviato fuori, su innesco di Rincon.

Nella ripresa, il Toro la sblocca subito: sulla punizione calciata da Ljajic la zampata di Belotti è vincente. Dopo una serie di dribbling, Iago Falque tenta il sinistro a giro: a lato di un soffio. Hart arpiona il tiro di Ninkovic e a due minuti dalla fine esordisce in Serie A il classe 2001 Pellegri. Lamanna nega il 2-0 a Belotti nel recupero.

La statistica chiave

3 - Andrea Belotti è andato a segno in 3 gare di fila in Serie A per la prima volta in carriera.

Il tweet da non perdere

Nel Genoa esordisce Pietro Pellegri a 15 anni e 280 giorni. Data di nascita? 17 marzo 2001

Il migliore in campo

Andrea Belotti: il gol numero 13 in campionato è da bomber vero. La rete vale tre punti pesanti e gli consente di guadagnarsi un record personale: per la prima volta segna in tre gare di fila nella massima serie. Non aveva mai trafitto il Genoa: è la sua 16esima vittima.

Il peggiore in campo

Serge Gakpé: Juric lo inserisce perché vuole più concretezza rispetto all'apporto fornito da Ocampos. Morale? Era decisamente meglio Ocampos. Evanescente.

La dichiarazione

Luca Rossettini : "Nel primo tempo eravamo bloccati, sentivamo tanto questa partita perché non potevamo sbagliare. È la vittoria del carattere e della voglia di ripartire".

Il tabellino

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi (84’ Acquah), Valdifiori, Obi (74’ Baselli); Iago Falque (90’ Boyé), Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rincon (88’ Pellegri), Cofie, Laxalt; Ninkovic (74’ Pandev), Simeone, Ocampos (51’ Gakpé). All. Juric

Arbitro: Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Gol: 49' Belotti (T)

Note: ammoniti Munoz, Castan, Belotti, Izzo, Ninkovic, Burdisso