Il Torino riscatta Iago Falque e si aggiudica Iturbe

Asse molto caldo quello tra Roma e Torino. I granata infatti, hanno deciso di accontentare i giallorossi riscattando Iago Falque con sei mesi di anticipo.

L’esterno spagnolo era arrivato alla corte di Mihajlovic nel mercato estivo, in prestito annuale con diritto di riscatto a fine stagione. Ma adesso le cose sono cambiate: il presidente Cairo ha versato nelle casse romaniste i 6 milioni di euro stabiliti per il riscatto di Iago Falque. L’acquisto definitivo da parte dei granata è legato ad un’altra trattativa con i giallorossi, quella di Juan Manuel Iturbe. L’ex Verona era seguito da molte squadre, ma la Roma voleva legare la cessione del giocatore al Torino all’operazione Falque.

Visti gli ottimi rapporti tra le società, Cairo ha deciso di accettare la richiesta romanista e di fare uno sforzo economico anzitempo. La formula stabilita per Iturbe è quella di un prestito semestrale con riscatto fissato a 12.5 milioni. Dalla sua, il paraguayano ha accettato il Torino, volenteroso di tornare ad essere il giocatore di Verona, dopo che nella capitale non è riuscito a dimostrare le sue qualità. Se Iturbe riuscirà a trovare la giusta serenità, sarà un ottimo rinforzo per il Torino che punta sempre più deciso l’Europa.