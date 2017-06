Il Torino sogna l'Europa: Sirigu, Paletta, Vermaelen, Younes e Zapata per Mihajlovic

I riscatti obbligatori di Maksimović e Bruno Peres, per Napoli e Roma, frutteranno al Torino una cifra vicino ai 33,5 milioni, cifra importanti su cui impostare diverse trattative per la prossima stagione, senza dover per forza cedere all'estero Belotti (almeno per quest'anno). Mihajlović vuole un rinforzo per reparto per poi puntare all'Europa nel prossimo campionato: c'è Sirigu per la porta, in arrivo Paletta e Vermaelen per la difesa. Chi c'è in attacco per far rifiatare Iago Falqué?

Portieri: c'è Sirigu a parametro zero

Con Hart rientrato al Manchester City e con Padelli in scadenza (vicino a firmare con l'Inter), ai granata serviva un nuovo portiere d'esperienza e affidabilità. Petrachi si è subito mosso alla ricerca di Sirigu, che nell'ultimo anno si è diviso tra Siviglia e Osasuna dopo essere stato scaricato dal PSG. I parigini chiedevano poi 8 milioni per il classe '87, ma il giocatore è riuscito a liberarsi a parametro zero. Visite mediche già fissate, ora serve solo mettersi d'accordo sul contratto visto che al portiere sono stati offerti 3 anni a 1,3 milioni a stagione, 1,5 milioni è invece la richiesta del giocatore.

Paletta e Vermaelen per la difesa

Possibili due nuovi innesti per la difesa. Pronti a vestire la maglia granata Paletta e Vermaelen: l'italoargentino ha rifiutato la proposta del Genoa ed è già sicuro di lasciare il Milan dopo gli ultimi incontri con i rossoneri. Sia l'agente del giocatore, che Petrachi stesso, vorrebbero una soluzione alla Sirigu, e quindi la risoluzione contrattuale per andare a 0 al Torino: il Milan vuole invece 3 milioni. Il giocatore avrebbe, inoltre, già trovato l'accordo con il club per un triennale a 1 milione l'anno.

" Sì, è tutto vero. Ho di nuovo parlato di Paletta con Petrachi, e ora ci stiamo tutti pensando. Presto arriverò in Italia e a quel punto cominceremo a fare sul serio. Con il Milan è finita, ora cerco un accordo utile a tutti. Ho immediatamente chiesto a Mirabelli di lasciar libero il giocatore, a questo punto. Avete deciso che non gli rinnovate più il contratto? Allora lasciatelo libero. Anche perché ha già 31 anni e tante squadre lo vogliono [Guastadisegno a Tuttosport] "

Più complicata, invece, la situazione Vermaelen con il Toro che ha chiesto il prestito dell'ex Barcellona, che guadagna però 2 milioni a stagione. La Roma sarebbe disposta a cedere il giocatore per un anno, ma per ora non vuole pagare parte dell'ingaggio del classe '85.

La proprabile formazione del Torino

Vermaelen e Paletta a giocarsi un posto in difesa al fianco di Moretti, con la speranza di diventare entrambi titolari a stagione in corso. Sirigu prenderebbe il posto di Hart in porta, mentre Younes si giocherebbe il posto con Ljajić sulla fascia. In corsa anche Giaccherini che può però alternarsi tra attacco e centrocampo. Tra Belotti e Zapata, ammesso che arrivi, l'attaccante italiano resterebbe titolarissimo, e ricordiamoci della presenza di Boyé.

Per la fascia c'è Younes o Giaccherini

Altri nomi per il Torino. Si punta anche a uno tra Younes e Giaccherini. Il tedesco si è rilanciato nell'Ajax, tanto da ottenere una convocazione per la Confederation Cup con la Germania, e sarebbe ben disposto a venire in Serie A per avere reali chance di vestire la maglia della Mannschaft in Russia la prossima estate. Il classe '93 ha un contratto in scadenza a giugno 2018 e potrebbe arrivare per una cifra di 5 milioni, al massimo, con il Toro che offre 3 milioni ai lancieri. Anche Giaccherini nel mirino, con l'ex Juve che potrà essere utilizzato sia come ala in un 4-3-3 che come mezzala, anche se per ora le trattative sono in un punto morto a causa di dissidi tra l''agente del giocatore, Furio Valcareggi, e Petrachi...

" Giaccherini andrà via sicuramente dal Napoli. Il Torino? Interessa, ma ho sbagliato con Petrachi e Cairo e chiedo loro scusa. Io e Marinelli, col Toro non ci siamo comportati benissimo quando il ragazzo passò al Sunderland e ho chiesto scusa a Cairo e Petrachi, ma da allora non ho più avuto risposta. [Valcareggi a Radio Crc] "

Emanuele Giaccherini - Napoli-Genoa - 2017LaPresse

Zapata vice Belotti?

Ma come nasce la trattativa per Giaccherini se non c'è sintonia con il procuratore del giocatore? Il tutto nasce dalla richiesta del Toro per Zapata, che rientrerà a Napoli dal prestito all'Udinese. Gli azzurri puntano a cedere a titolo definitivo il colombiano, che interessa proprio ai granata. Da lì la proposta di Giuntoli che vorrebbe avere uno sconto sul riscatto obbligatorio di Maksimović, cedendo uno tra Zapata e Giaccherini. Chi sarà meglio per Mihajlović?