Il tormentone Donnarumma non soltanto annoia, è ormai un danno per tutti

E quindi? Se la settimana inizia con una nuova illusione ("Potrebbe essere il giorno decisivo per il rinnovo di Donnarumma”, dicono), la domenica è terminata con un senso di spaesamento notevole. Non poteva essere altrimenti, del resto, dopo l’inaudito scambio di battute tra il Gigio di Twitter e quello di Instagram. Concluso in primis dalla denuncia di un hackeraggio quanto meno sospetto e, nel cuore della notte, da un ulteriore tweet riparatorio di Mino Raiola: "ra me e Gigi tweet di amicizia. Dopo Europeo incontriamo Milan. Adesso importante la Nazionale”. In soldoni, la conferma di quanto scritto da Donnarumma – anzi, dal suo hacker – su Instagram poche ore prima. E quindi?

Alzi la mano chi ci sta capendo qualcosa. Per alcuni, in questo botta e risposta affidato ai social network si dovrebbe leggere una prima crepa nel rapporto tra il portiere e il proprio agente, già dato in rotta con la famiglia del giocatore. A sostegno della tesi, la voce circolata in serata che il post su Instagram (il messaggio d’amore al Milan) sia stato pubblicato proprio mentre Vincenzo Raiola (il cugino di Mino, accorso a Cracovia nella serta di sabato per incontrare il ragazzo) era ripartito in volo. Ma, alla fine dei conti, si tratta sempre e soltanto di voci. Tutt’altro che certezze.

Per trovarne una certezza, semmai, è necessario osservare la situazione nel complesso, da lontano. Allora sì che si capisce qualcosa di più. Cosa? Che, almeno da 11 giorni a questa parte (ovvero dal giorno della rottura tra Raiola e il Milan), tutte le parti in causa hanno offerto il proprio volto ai media. E ne stanno uscendo con un forte d’anno d’immagine. La fama di Raiola – personaggio tanto impopolare quanto disinteressato agli attestati di stima – è ormai ai minimi storici. Donnarumma, dal canto suo, si è preso il lancio di dollari all’esordio con l’Under 21 e continua a incassare una raffica di insulti bipartisan sui social.

Il tutto mentre il nuovo Milan, che aveva iniziato con il piede giusto la sessione di mercato ed era divenuto ancora più popolare dopo il no di Raiola, pare ormai invischiato in una telenovela nella quale il lavoro certosino dei social media manager è messo a perenne rischio da comunissimi tweet dalla punteggiatura claudicante. Sarà soltanto apparenza, ma vedere un club del genere ostaggio di un giocatore non costituisce un buon biglietto da visita per gli anni a venire.

Se c’è una certezza, in questa vicenda, è che ci stanno perdendo tutti. Che la trattativa dell’estate è un enorme gioco al ribasso in termini di gestione dell’immagine, fattore oltremodo determinante per società e calciatori. Ma probabilmente non per Raiola. L’unico che, non avendo timore di guastare la propria immagine, può trarre profitto da un caos ormai inarrestabile.