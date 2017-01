Il Toro non punge, il Sassuolo ritrova Berardi ma vuole il pari: 0-0 al Mapei Stadium

Il Sassuolo voleva un pari per ripartire tra le tante difficoltà d'organico e riesce a ottenerlo. Contro un Torino stranamente poco incisivo là davanti, per quanto molto propositivo in fase di creazione del gioco. Il match si conclude 0-0: i neroverdi, in questa maniera, si sganciano - seppur minimamente, a quota 18 - dall'Empoli, mentre i granata chiudono un buonissimo girone d'andata a 29 punti.

La cronaca della partita

I soliti problemi di formazione di mister Eusebio Di Francesco aprono la strada ad un primo tempo interamente di marchio Toro. Subito protagonisti i granata, al 5', con il colpo di testa ravvicinato di Obi: la palla, ben crossata dalla destra da Zappacosta, termina però alta. Scenario "a specchio", tre minuti più tardi: questa volta siamo sulla sinistra, da cui parte la splendida parabola di Barreca, girata di poco alta dalla deviazione aerea di Benassi. Il Sassuolo prova a ripartire in velocità ma proprio non riesce ad arrivare al tiro. Ci riesce, invece, nella seconda parte di frazione, il Gallo Belotti, che approfitta delle ingenuità di Sensi, ma una volta sbatte contro il muro di Acerbi, un'altra conclude alto dal limite. E, infine, va vicino al gol dell'anno con una straordinaria rovesciata acrobatica su assist dalla destra del solito Zappacosta: la palla termina di un nulla a lato dalla porta difesa da Consigli. Nella ripresa i ritmi calano in picchiata e le uniche, vere, note di cronaca riguardano le sostituzioni: da una parte il Toro (siamo al 68) Mihajlović fa esordire il neoacquisto Iturbe, che però non riesce a entrare nel vivo di un match che i granata non sono più capaci di condurre come nella prima frazione. Tra i padroni di casa, invece, riecco (al 72' al posto di Politano) il centravanti-star Domenico Berardi dopo il lunghissimo infortunio al ginocchio che lo teneva distante dai campi dalla seconda giornata di campionato. La punta neroverde è propositiva, il Sassuolo approfitta del calo dei granata ma non fino in fondo: là davanti il piatto delle occasioni da gol continua a piangere e così, lo 0-0, è del tutto inevitabile.

La statistica chiave

Il pari di oggi pomeriggio blocca l'emorragia di sconfitte di Sassuolo dopo le tre rimediate contro Cagliari, Inter e Fiorentina.

Il tweet

Dopo quattro mesi di stop per le contine ricadute a seguito di quel maledetto stiramento al legamento collaterale del ginocchio destro, patito nella seconda giornata contro il Pescara.

Il migliore

Francesco ACERBI (Sassuolo): un autentico muro difensivo. Non è un caso che Ranieri e Pioli continuino a insistere per portarlo a Leicester o Appiano Gentile.

Il peggiore

Stefano SENSI (Sassuolo): troppi palloni persi a metà campo. Specie nel primo tempo. Il ragazzo ha ancora tantissimo da dimostrare.

Il tabellino

SASSUOLO-TORINO 0-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Aquilani, Sensi; Ricci (78' Matri), Defrel, Ragusa; Politano (72' Berardi). All.: Di Francesco.

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti (84' Castán), Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi (79' Baselli); Falque, Belotti, Ljajić (68' Iturbe). A disp. All.: Mihajlović.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Belotti, Valdifiori, Berardi, Baselli, Ragusa.