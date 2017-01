Il Valencia stringe per Zaza. Si chiude oggi?

Sul volo low-cost odierno Valencia-Milano, sia José Ramón Alexanko che Vicente Rodríguez (direttori sportivi del Valencia, ndr) erano presenti. Il motivo? Chiudere una volta per tutte l’affare Zaza, attaccante che la dirigenza Che spera, insieme a tutta la tifoseria, possa aiutare a risolvere la situazione di classifica di una squadra allo sbaraglio (quart’ultima con 13 punti in 16 partite) a suon di gol.

Proprio i gol, quelli che con la maglia del West Ham sono mancati, nonostante le 14 presenze in maglia hammers, che magari in Liga potrebbero iniziare ad arrivare. Zaza sembra motivato a cambiare aria, dopo l’ottima esperienza di Sassuolo e le varie buonissime prove in maglia bianconera, prima di finire al centro della critica della stampa nazionale (o forse mondiale) per il rigore contro la Germania ai quarti di finale di quest'ultimo Europeo.

Il Valencia, oltre alla situazione societaria disastrosa e uno stadio in cantiere da oltre 5 anni, sta pagando anche e soprattutto alcune scelte sull’ultimo mercato estivo “azzardate”: cessione al Barcellona di André Gómes (30+22 milioni) e l’incredibile scambio Paco Alcácer-Munir El Haddadi, sempre a favore blaugrana.

Il Valencia stringe, Zaza sembra convinto: magari è finalmente tempo di ricostruzione nella splendida città che ha dato i natali all’architetto Santiago Calatrava.

Jacopo Fossanova (@JacoFossa)

