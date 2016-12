Il verdetto di fine 2016: Roma o Napoli, fuori l’anti-Juventus

La Juventus ha già salutato tutti ed è volata a Doha per la finale di Supercoppa Italiana. Ma, prima di andarsene, ha preferito mandare sigillare con il successo ai danni della Roma il titolo di campione d’inverno. Merito di un 2016 da urlo, un anno solare capace di fruttare la bellezza di 100 punti in 38 partite di campionato (58 nelle 21 del 2015-16, 42 nelle 17 del 2016-17). Un modo come un altro per far capire a tutti che, comunque la si voglia vedere, la squadra di Massimiliano Allegri è una spanna sopra le altre. Ma, stasera, tocca a Roma e Napoli rispondere adeguatamente. In palio c’è il secondo posto in campionato, sia in stagione che nell’anno solare.

Due squadre separate da un punto

Luciano Spalletti lo ha ricordato nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Chievo. Dal suo ritorno nella Capitale, i giallorossi hanno ottenuto 81 punti in 36 partite. Poche altre squadre in Europa hanno tenuto un passo simile. Allargando il raggio a tutto il 2016 e aggiungendo quindi le due sfide con Rudi Garcia in panchina, le lunghezze diventano 83 (48 in 21 partite del 2015-16, 35 nelle 17 del 2016-17). Un punticino in più del Napoli, che ha avuto un rendimento identico alla Roma nelle partite della stagione passata e ha accusato un misura di ritardo in questo primo scampolo di 2016-17. Dopo queste due c’è il vuoto. E, questa sera, la sfida a distanza ci regalerà la seconda della classe sia in classifica che nel 2016. La Roma se la vede in casa contro il Chievo, il Napoli andrà a far visita alla Fiorentina.

2016, Luciano Spalletti, Roma, LaPresseLaPresse

Spalletti bacchetta la Capitale

Clima natalizio, questo sconosciuto. Il tecnico della Roma ha chiuso il 2016 a Trigoria con una conferenza stampa dai toni piccati. Nel mirino è finita non la squadra (difesa a spada tratta dopo il ko di Torino), ma la stampa. Non bisogna buttare via tutto in cinque minuti perché c’è stata questa sconfitta – ha dichiarato -. È una sconfitta che ci dà fastidio e ci porta a tre punti di distanza in più dalla Juventus, ma vanno fatte altre considerazioni che vanno tutte a favore di questi ragazzi. E, poi, il personalissimo j’accuse verso la stampa capitolina molto interessata alla questione del rinnovo contrattuale: Io avevo firmato un contratto anche dieci anni fa, ma quando sono andato via avevo ancora un contratto di due anni. Sono andato via perché da parte vostra e della società, c’era la convinzione che questa squadra potesse fare di più. Poi l’ho domandato diverse volte in giro per l’Europa con lo Zenit se vi aveva visto qualcuno, ma nessuno mi sapeva raccontare niente della Roma. Non vi aveva visto nessuno. Però eravamo convinti così e ora vi ritrovo. Voi siete gli stessi, i giocatori sono cambiati, l’allenatore che era qui vince con il Barcellona e l’altro vince in Inghilterra. Tutti massacrati. Voi rimanete qui a massacrarli e loro vincono con le altre squadre, è segno che le cose poi si modificano e cambiano. Se io non vinco e non creo presupposti per la vittoria, è giusto fare posto a un altro. In qualsiasi di lavoro ci sono degli obiettivi a fine anno. Ma vedo che sono poco riconosciuti, perché voi siete sempre gli stessi. Un modo per caricare l’ambiente in vista della sfida con il Chievo? Chi lo sa...

2016/17 Napoli-Torino Mertens esulta coi compagniLaPresse

Il Napoli è tornato a ruggire

Le conseguenze dell’infortunio di Arek Milik sono state pesanti. Ma, una volta pagato il fio, il gruppo di Maurizio Sarri ha ripreso saldamente in mano lo spartito del gioco e, con Dries Mertens prima punta, ha ricominciato a viaggiare. Anche il Napoli ha scontato lo stop di Torino contro la Juventus, ma da allora non ha più perso, infilando una serie di 6 partite senza sconfitta, concluse da un filotto di tre successi consecutivi contro Inter, Cagliari e Torino. Un crescendo wagneriano che porta i partenopei al Franchi contro una Viola in crisi, frenata dai ko nel recupero con il Genoa e con la Lazio. Per Paulo Sousa c’è l’aria dell’ultima spiaggia, complici i soli 26 punti ottenuti sinora. Per Sarri il sapore dell’occasione della vita per mandare in archivio l’anno lì dove il Napoli merita, in zona Champions League. O, magari, addirittura al secondo posto...