Ilary chiude la carriera di Totti: “Ha 40 anni, ora basta giocare”

Totti rinnova il contratto per un'altra stagione dopo quella in corso? Probabilmente no. Parlando a “Che tempo che fa”, intervistata fa Fabio Fazio, Ilary Blasi ha chiuso indirettamente la carriera calcistica di Francesco Totti: la compagna del capitano della Roma, che ha festeggiato il 40esimo compleanno lo scorso 27 settembre, vorrebbe che ora si dedicasse maggiormente alla famiglia.

" Giocare fino a 70 anni? No, basta. Francesco ha 40 anni, ora ha finito. Chiuderà la carriera all’estero? Ne parliamo, alla fine è una scelta che spetta a lui, ma ha 40 anni: dove potremo andare? Alla fine resteremo a Roma, stiamo tanto bene qui. "

Nel corso della chiacchierata con Fazio, si è toccato anche il tasto della spinosa questione con Luciano Spalletti, con cui c’era stata una forte diatriba in passato.

“Alla sua festa c’era anche Spalletti. Se mi ha perdonato? No, sono stata io che ho perdonato lui...”.