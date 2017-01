Immobile fa esplodere l'Olimpico: la Lazio batte il Crotone al 90'

Miglior momento per sbloccarsi dopo un digiuno durato 7 partite, Ciro Immobile non avrebbe potuto trovare: è un suo guizzo, proprio nei secondi finali di una gara apparentemente stregata, a battere la resistenza del Crotone e a consegnare alla Lazio un 1-0 che vale tanto oro quanto pesa. Ancora battuti i calabresi, sempre ultimi anche se con una gara in meno, mentre si rialzano gli uomini di Inzaghi, reduci dal tris rimediato contro l'Inter prima della sosta natalizia. I biancocelesti, a dire il vero, fanno di tutto per complicarsi una partita teoricamente agevole, considerata la classifica dell'avversario. Compreso un calcio di rigore che Biglia, alla mezz'ora del primo tempo, spara contro la traversa. Festa, riserva dello squalificato Cordaz, fa l'eroe tra i pali rossoblù, ma anche lui deve arrendersi proprio al 90' a Immobile, in una delle rarissime sbavature della propria retroguardia. Gol pesantissimo, come si diceva: la Lazio è sempre lì, quarta a un solo punto di distacco dal Napoli.

La cronaca della partita

La gara si scalda attorno al quarto d'ora: Immobile viene fermato in angolo da Ferrari e pochi minuti dopo Lombardi, pescato in area da Luis Alberto, si vede annullare un gol per fuorigioco. Poi Festa è bravissimo nel dire di no all'ex granata, distendendosi e deviando sul fondo il suo sinistro incrociato. Alla mezz'ora i biancocelesti hanno il pallone buono per passare: Stoian sgambetta Lombardi in area, Maresca indica il dischetto ma Biglia, con un destro forte e centrale, spacca la traversa. Festa ancora decisivo: per due volte Parolo prova a superarlo, per due volte il secondo di Cordaz gli dice di no con bravura e reattività. Ma l'ultima, vera occasione del primo tempo se la crea il Crotone: Falcinelli viene liberato davanti a Marchetti, decisivo sul destro a botta sicura dell'avversario.

Lucas Biglia Lazio Crotone 2017LaPresse

Ripresa sulla falsariga del primo tempo, ma all'ordinata gestione del pallone laziale subentra una confusione figlia dell'ansia e del tempo che scorre inesorabilmente. Immobile non trova la porta da fuori, de Vrij stacca bene da azione d'angolo ma manda di poco alto. E così il Crotone ci prova in contropiede: Trotta tiene troppo il pallone in un due contro uno golosissimo, servendo Rohden (poi inutilmente in gol) davanti a Marchetti quando questi è finito in (dubbio) fuorigioco. Uno spreco fatale, perché nel finale la Lazio attacca senza sosta alla ricerca del vantaggio, pur con un caos poco organizzato. E al 90', dopo che Festa ha detto nuovamente di no alla botta dal limite di Immobile, finalmente passa: pallone vagante in area scaturito da un errore di Martella, l'ex granata si ritrova a tu per tu con il portiere avversario e stavolta lo supera imparabilmente. È il gol dell'1-0. È un gol da 3 punti.

La statistica chiave

Il Crotone e un mal da trasferta che non sembra avere fine: i calabresi hanno perso 9 delle prime 10 trasferte in Serie A, rimediando un pareggio solo contro la Fiorentina lo scorso 26 ottobre.

Il tweet

Il migliore in campo

Immobile. Senza nulla togliere allo stoico Festa, il suo è uno dei gol più importanti di giornata. L'ex granata sarà anche poco lucido, ma lotta senza sosta e cerca il gol in tutte le maniere, trovandolo meritatamente dopo 7 giornate d'astinenza.

Il peggiore in campo

Martella. In difficoltà per gran parte della gara con Lombardi, impreciso anche nelle giocate offensive. E nel finale combina la frittata: il suo retropassaggio di testa è un invito a nozze per Immobile, che non sbaglia.

La dichiarazione

Simone Inzaghi: "37 punti? Prima del campionato nessuno ce li avrebbe dati. E probabilmente ne abbiamo anche qualcuno in meno rispetto a quelli che avremmo meritato. Il difficile arriva adesso".

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia (82' Cataldi), Milinkovic-Savic; Lombardi (77' Kishna), Immobile, Luis Alberto (82' Rossi). All. Inzaghi

Crotone (4-4-2): Festa; Sampirisi, Ceccherini, Ferrari, Martella (92' Simy); Rohden, Crisetig, Barberis, Stoian (52' Palladino); Trotta (81' Rosi), Falcinelli. All. Nicola

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 90' Immobile

Note: ammoniti Lombardi (L), Festa (C), Rohden (C), Immobile (L); al 31' Biglia (L) ha sbagliato un rigore