In 2000 a Superga per onorare il Grande Torino: Belotti emozionato legge i nomi dei caduti

Era la prima volta da capitano del Torino per Andrea Belotti alla commemorazione della tragedia di Superga: il "Gallo", dopo la Messa condotta da Don Riccardo Robella, con voce rotta ha avuto l'onore e l'onere di leggere i nomi dei componenti del Grande Torino che persero la vita.

Il Torino - riporta il Messaggero - è stato atteso da circa 2000 tifosi alla Basilica. I calciatori, lo staff tecnico e dirigenziale e il presidente Urbano Cairo sono stati accolti dall'ovazione dei tifosi granata, prima di assistere alla Messa officiata da don Riccardo Robella.

Momenti di grande emozione e commozione alla lettura, di fronte alla lapide commemorativa, dei calciatori che morirono nel tragico schianto aereo: vicino a Belotti, visibilmente emozionato, anche il presidente Cairo e il tecnico Sinisa Mihajlovic.

Nonostante il clima da cerimonia, non sono mancate le richieste dei tifosi granata al 'Gallo' per proseguire la sua avventura in granata.