In attesa del Napoli: quando capiranno all’Inter che il problema non è (solo) l’allenatore?

Dolce e voltagabbana. D’accordo, non sarà la prima volta (e neppure l’ultima), ma si proceda. Mi costituisco. Dopo Inter-Atalanta 7-1 del 12 marzo avevo scritto "Inter quarta forza". Sembrò, lì per lì, il minimo sindacale: qualcuno me lo rinfacciò. E Stefano Pioli? I giornali gli dedicarono fior di serenate: "Allenatore e interista, il pubblico ora lo invoca".

Te lo do io de Boer. Abbasso Thohir, viva Suning. Fu quarta per un giorno, l’Inter, a sei punti dal Napoli. Improvvisamente, il crollo: 2-2 col Toro, 1-2 in casa con la Sampdoria, 1-2 a Crotone, 2-2 nel derby (da 2-0), 4-5 a Firenze in capo al più scellerato dei harakiri. Due punti in cinque partite. Da quarta a settima, il Milan davanti e la Fiorentina subito dietro, l’Europa a rischio. La resa di Crotone scatenò la più clamorosa delle marce-indietro: "Ancora Interribile". "Furia Ausilio: squadra presuntuosa e arrogante" (più o meno il concetto espresso dopo Juventus-Inter 2-0 della scorsa stagione). E Pioli, naturalmente, di nuovo in bilico. Come ribadito nel post Franchi di sabato: "Toccato il fondo, non reagiamo più". Sic transit coerenza mundi.

Il ritiro anticipato è l’ultimo giro di roulette. La caccia a un nuovo allenatore (Simeone, Conte), la solita terapia aziendale. Dal 2010 del triplete, sono già dieci i tecnici avvicendati: Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, de Boer, Vecchi, Pioli. Possibile che sia stata, sempre ed esclusivamente, colpa loro? Al di là della personalità ondivaga della rosa, meno forte solo di Juventus, Roma e Napoli, resta il nocciolo del club. Se i due cambi di proprietà da Moratti a Thohir e da Thohir a Suning giustificano errori e pazienza, la mancanza di un Italo Allodi che abbia voce in capitolo su tutto - al vertice, nello spogliatoio, sul mercato - costituisce il problema più grave e impellente.

Video - Caos Inter: da Benitez a de Boer, 8 allenatori cambiati negli ultimi 6 anni 01:27

Adesso che i nuovi padroni cinesi non sono più "lontani" come all’inizio, quando contribuirono a isolare l’idea de Boer, e le idee di de Boer, proprio nel momento in cui ci sarebbe stato più bisogno di un politburo forte e partecipe; e adesso che non va più di moda neppure un normalizzatore come Pioli, parlare dei singoli o del tecnico è il dito che indica la luna, non la luna.

La discontinuità è cronica, non occasionale. E sprecare i 24 gol di Icardi rafforza l’ambiguità di un’Inter perennemente sospesa tra i titoli dei giornali e gli alibi dei giocatori (tanto, paga il mister). Non tutto è da buttare, a cominciare dall’operazione Gagliardini, ma servono patti chiari e progetti lunghi. Come per il Milan, l’Europa costituirà un confine cruciale, decisivo.

Roberto Gagliardini Inter Chievo 2017LaPresse

Domenica sera sale a San Siro il Napoli dei quattro moschettieri in doppia cifra (22 gol Mertens, 14 Insigne, 11 Hamsik, 10 Callejon). Una squadra che, paradossalmente, quando sbaglia sbaglia per eccesso di rigore tattico (e amnesie difensive, queste sì in comune). Riesco a immaginare il Napoli di Sarri, non più l’Inter di Pioli. Il rullo che demolì l’Atalanta o i Tafazzi di Crotone e Firenze? Pronostico: Inter-Napoli 2-2. A voi.