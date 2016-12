In Spagna sicuri: il Milan ha chiuso per Gerard Deulofeu. Arriverà in prestito

Il colpo che non t’aspetti. Alla vigilia della fine dell’anno Adriano Galliani, con il benestare della nuova proprietà cinese del Milan Sino Europe, ha praticamente chiuso la trattativa per Gerard Deulofeu, 21enne esterno d’attacco scuola Barcellona ma di proprietà dell'Everton che arriverà alla corte di Montella in prestito secco. Dopo il parere negativo alla trattativa per il giovane talento dell’Ascoli Riccardo Orsolini, il Milan si è fatto trovare pronto per coprire un buco in rosa e regalare al tecnico campano, l’alternativa a Suso, Bonaventura e Niang che richiedeva da tempo. A dare un’accelerata decisiva all’affare sarebbe stato proprio il sì del ragazzo che avrebbe declinato le proposte di Las Palmas, Deportivo La Coruna e Olympique Marsiglia ed avrebbe detto sì subito alla chance di vestirsi di rossonero.

Un talento non ancora esploso

Nato 23 anni fa Riudarenes, paesino di un migliaio di abitanti della Catalogna, Deulofeu nasce come attaccante esterno ed è considerato uno dei talenti più puri che il calcio spagnolo abbia prodotto nell’ultimo decennio. Cresciuto nella Cantera del Barcellona, dove ha svolto tutte le giovanili dal 2003 al 2011, ha esordito nel Barça B a 16 anni e in prima squadra coi blaugrana a 17 anni nell’aprile del 2011 nella sfida contro la Real Sociedad. ll 7 dicembre dello stesso anno debutta in Champions League, subentrando al posto di Rafinha, nel 4-0 contro il BATE Borisov mentre il primo gol coi blaugrana arriva nell’aprile 2012 nella sfida di campionato contro il Cordoba. Chiuso da troppi attaccanti di qualità elevatissima, dopo un’annata trascorsa fra panchina e tribuna, Deulo sceglie di comune accordo con la società di accettare il prestito in Inghilterra all’Everton. L’avvio sembra da predestinato, subito in gol al debutto coi Toffees in un match di League Cup, poi però l’esterno incontra qualche difficoltà e chiuderà la sua prima annata in Premier League con un bilancio di 25 presenze e 3 gol. Nell’agosto del 2014 torna in Liga in prestito nel Siviglia, dove racimola 17 presenze e 1 gol, vincendo un Europa League alla corte di Unay Emery. Nell’estate del 2015 diventa a tutti gli effetti un giocatore dell’Everton, che lo acquista dal Barcellona per 6 milioni di euro dove chiude la stagione 15-16 con 34 presenze (16 da titolare) e 4 reti fra tutte le competizioni. Quest’anno con Koeman è decisamente sparito dai radar: da agosto ad oggi ha giocato solo 4 volte da titolare e appena 456’ in Premier League in 12 apparizioni. Se col club ha faticato ben più scintillante è stata la sua carriera nelle Nazionali giovanili spagnole con cui ha vinto due Europei Under 19 (2011 e 2012) mentre con la selezione U-21 delle Furie Rosse in 32 presenze ha segnato 16 gol compresa una tripletta contro la Georgia nel novembre 2015.

La nostra opinione

Vista l’esplosione di Suso, il Milan sembra la squadra ideale per un giocatore ancora tutto da scoprire come Deulofeu. Dotato di colpi da fuoriclasse in rossonero potrebbe trovare quelle occasioni, quella fiducia e quella continuità che negli ultimi anni gli è mancata. Nel tridente caro a Montella potrà giocare sia a destra che a sinistra ed allungare il ventaglio di soluzioni offensive del tecnico campano. Il suo arrivo in prestito secco rappresenta un’operazione a basso prezzo e rischio, come quella che ha portato Pasalic in estate, ma indubbiamente intrigante per il potenziale del ragazzo definito solo 4 anni da Don Balon uno dei 60 giocatori nati dopo il 1991 più forti d’Europa. Questo arrivo potrebbe essere il preludio anche a una cessione di M’Baye Niang: che rischia di trovare sempre meno spazio e potrebbe essere ceduto all’estero per ricavare quei 15-20 milioni che potrebbero rendere investiti per provare a fare qualche altro movimento a centrocampo.