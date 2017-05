Inchiesta Infront, Galliani intercettato: “Agnelli è un signorino, la Juve è arrogante”

“Può ritenersi che l’ex ad del Milan Adriano Galliani e altri indagati abbiano costituito un'associazione a delinquere in grado di interporsi fin dal 2009 tra le squadre di calcio, cui spettano gli ingenti benefici della commercializzazione in Italia e all'estero dei diritti audiovisivi (stimabili in non meno di 1,5 miliardi all'anno) e il mercato, per appropriarsi illecitamente e clandestinamente di una fetta consistente di questi". I pubblici ministeri di Milano hanno presentato una richiesta di arresto, respinta dal gip, per tre indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita dei diritti tv della Lega Calcio e su Infront Italia, la società che li gestisce per il calcio di Serie A e B. Galliani non sarebbe ancora iscritto formalmente nel registro degli indagati mentre le altre persone coinvolte sarebbero il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, tre ex manager di Infront Italy (Marco Bogarelli, Andrea Locatelli e Giuseppe Ciocchetti) e l'imprenditore Riccardo Silva, patron di un'altra società che si occupa di diritti tv.

Le intercettazioni

" Adesso la deve smettere questo signorino, l'arroganza è cosa della Juventus che ad essa non sa sfuggire "

Insieme alla richiesta sono venute a galla anche alcune intercettazioni di telefonate tra l'ex ad rossonero e Marco Bogarelli, ad di Infront Italia. "Adesso la deve smettere questo signorino", dice Galliani rifererendosi ad Andrea Agnelli. "L'arroganza è cosa della Juventus - dice in un'altra telefonata - che ad essa non sa sfuggire. Commento che io ho fatto, voglio dire, loro bisognano darli. Perché il signor Agnelli prende 100 milioni dalla Lega Calcio". Bogarelli, invece, dichiara: "In Lega qualcuno dovrà dire qualcosa, qualche società, troviamo spazio da qualche parte, perché veramente oltre a essere un imbecille per altro... cioè, non è che è un genio... non lo so, poi va in Germania a sputtanare la Lega... io adesso gli scrivo, basta... tutti che sputano sul calcio italiano, come si fa a vendere? (...) È impazzito, credo proprio sia fuori di testa". "Sì, sì", gli risponde Galliani, che in un'altra circostanza, poi, commenta: "Continua a sputare m**** sul calcio italiano e vive di quello. È pazzesco, è pazzesco. (...) Comunque adesso bisogna dargli addosso a questo signore perché non va bene".

2017, Andrea Agnelli, Presidente Juventus, LaPresseLaPresse

" Io la botta gliela do, io voglio star concentrato, la botta sarà nella ripartizione dei diritti televisivi, lì gli darò la botta... adesso chiamo Enrico che dice sempre che bisogna parlare con Agnelli. Adesso faccio un po' di casino "

Galliani: "Cado dalle nuvole"

All'Ansa, Galliani ha così commentato il tutto: "Sono caduto dalle nuvole, quando ho visto la notizia ho sentito il mio avvocato, Niccolò Ghedini. Mi ha confermato che non sono indagato e mi ha detto di stare sereno e tranquillo. Le intercettazioni? Ero vicepresidente di Lega, era normale che parlassi con l'advisor".