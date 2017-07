Indiscrezione dalla Polonia: Sergej Milinkovic-Savic vuole la Juventus

L’indiscrezione non è di primissimo pelo, essendo l’intervista di ben 4 mesi fa. Ma oggi torna prepotentemente di attualità per un semplice motivo: la Juventus resta alla caccia di un centrocampista con determinate caratteristiche… E quel centrocampista ha detto solo di volere la Juventus.

Il diretto interessato è niente meno che Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995 esploso clamorosamente nella passata stagione giocata alla Lazio di Simone Inzaghi. E l’intervista arriva da una fonte molto attendibile: il canale televisivo polacco che detiene i diritti della Serie A: Eleven Sports.

Secondo Filip Kapica infatti, collega autore dell’intervista con Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej e portiere del Torino, “Sergej vuole andare solo alla Juventus”. E’ questo quanto emerso nella chiacchierata di Eleven Sports con il minore dei fratelli Milinkovic-Savic.

Insomma, la Juventus avrebbe di fatto già la volontà del giocatore. Resta da capire quanto l’operazione sia economicamente fattibile. Claudio Lotito infatti ha già fatto sapere di aver rifiutato un’offerta di 40 milioni; e in generale in passato si è reso protagonista di scontri frontali con i propri tesserati dai quali è uscito sempre vincente.

Dunque per la Juventus, ancora alla caccia di un giocatore in grado di spostare gli equilibri lì in mezzo al campo, il problema resta economico. Al di là della volontà il prezzo infatti lo farà Lotito. E il contratto del giocatore – rinnovato lo scorso 13 aprile e in scadenza nel lontanissimo 2022 – non gioca certo a favore dei bianconeri.