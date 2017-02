Infortuni, Bacca e un centrocampo senza gioco: tutti i dubbi di Montella prima di Milan-Fiorentina

La vittoria contro il Bologna non è bastata, i rossoneri sono in crisi di risultati e nel posticipo di domenica sera ci sarà l’ora della verità contro la Fiorentina, scontro diretto per l’accesso all’Europa League. Gli infortuni, soprattutto quello di Bonaventura, hanno rimesso in discussione l’ottima prima parte di campionato della squadra di Montella, che ora ha per le mani diversi problemi da risolvere per riportare in alto il Milan.

Milan e il problema Bacca

Dopo averlo lasciato in panchina nell’ultima giornata di campionato, Montella dovrebbe ripresentarsi con Bacca titolare per la sfida alla Fiorentina. Il colombiano spera di ritrovare il gol perduto visto che lo stesso attaccante non segna dal 16 Gennaio scorso (nel 2-2 contro il Torino), oltre ad aver trovato la via del gol solo in due occasioni in questo 2017. L’ex Siviglia si ripresenterà con più motivazioni? A colpire, infatti, non era solo la scarsa vena realizzativa del colombiano, ma soprattutto la sua insofferenza in campo con Bacca che non riusciva nemmeno a giocare con e per la squadra. Contro la Fiorentina saprà tornare quello dei vecchi tempi?

Video - Montella: "Lapadula caparbio, Bacca grande attaccante" 00:54

Deulofeu falso nueve? Esperimento fallito

Con Bacca che non riesce a segnare, e non riesce ad essere importante per la squadra, Montella ha provato un esperimento nella trasferta sul campo della Lazio. Nel posticipo dell’ultima giornata, il tecnico rossonero ha usato tutte le sue mezze punte, inserendo Deulofeu - uomo partita a Bologna - come falso nueve. La velocità del catalano poteva essere determinante tra le linee, ma il suo obiettivo era quello di essere imprevedibile per la difesa avversaria, senza dare punti di riferimento. Peccato che il Milan non ha quasi mai attacco e se non ci fosse stato Suso in campo, sarebbe arrivata un’altra sconfitta.

La probabile formazione contro la Fiorentina:

Manca qualcosa senza Bonaventura

Ok, non convince l’attacco, ma i veri problema del Milan sono il centrocampo e l’assenza di gioco. Con l’arrivo di Ocampos, Bonaventura - vero motore di questa squadra - sarebbe dovuto rientrare sulla linea mediana, ma il suo infortunio ha lasciato Montella senza uomini capaci del cambio di ritmo in quella posizione di campo. Durante l’ultimo giorno di mercato si è pensato a Di Gennaro o Cigarini come colpo last minute, ma alla fine il Milan ha deciso di puntare su Locatelli e un Pasalić in crescita. Risultato? Locatelli sta vivendo un periodo di crisi, Bertolacci fatica e nelle gerarchie risalgono Sosa e Poli, ma con scarsi risultati. Insomma, dall’infortunio di Bonaventura il Milan non riesce a fare gioco (quel poco) che poteva aiutare nonostante un attacco spuntato.

Video - Montella: "Bernardeschi? Ci servono anche i vecchi..." 01:07

Montella e il ‘problema’ Fiorentina

Come se non bastasse, a San Siro arriva una Fiorentina galvanizzata dalla vittoria esterna contro il Borussia Mönchengladbach e il relativo passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale. Montella - in questi anni - ha avuto vita difficile contro Paulo Sousa, con il pareggio (tra le polemiche) all’andata per 0-0 e il pareggio della scorsa stagione quando allenava la Sampdoria (1-1 al Franchi). Da quando è allenatore, solo in un’occasione Montella è riuscito a battere la Fiorentina: ai tempi di Catania con la vittoria casalinga per 1-0 dell’11 Marzo 2012, con gol partita di Lodi su rigore.