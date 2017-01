Insigne-Callejon subito, poi non basta la reazione del Milan: vince il Napoli 1-2

Ha vinto il Napoli, è uscito a testa alta il Milan. Ha vinto la squadra più forte e più talentuosa, ci ha provato fino alla fine la formazione con più temperamento. Gara dalle due facce quella di San Siro: una prima parte con un Napoli incatevole e un Milan stordito. Una seconda con il tentativo di rimonta rossonera, non andato a buon fine. I tre punti fanno volare il Napoli a un solo punto momentaneo di distacco in classifica dalla Juve, con sette punti di vantaggio del Milan, che potrebbe aver abbandonato definitivamente stasera quel sogno chiamato "Champions League".

LA CRONACA

I primi 20 minuti del Napoli sono meravigliosi. Gli azzurri passano subito al 6', grazie ad un grande lancio di Mertens per Insigne che infila con un mancino velenoso Donnarumma, e raddoppiano al 9', con il diagonale di Callejon, servito ancora da Mertens. La squadra di Sarri domina un Milan incapace di reagire e alla mezz'ora potrebbe anche triplicare: Mertens, tutto solo dopo un passaggio di Allan, colpisce male, facilitando la semplice parata di Donnarumma. Specchiandosi nel palleggio, peró, i campani calano piano piano i ritmi e i rossoneri tornano in partita al 37'. Jorginho serve Tonelli dietro: il difensore pasticcia e permette a Kucka di rubargli palla e di trafiggere Reina. 1-2 e tutto riaperto.

Juraj KuckaLaPresse

La rete che dimezza lo svantaggio ridá carica al Milan, che da inizio secondo tempo inizia a martellare il Napoli. Pasalic colpisce con un colpo di testa la traversa, Sosa impegna Reina, Bacca non trova la porta, Bonaventura infuoca la fascia sinistra. Ma il Napoli regge e anzi, con il magnifico Insigne e con Mertens (altro errore in zona gol), sfiora due volte il 3-1. Il finale, peró, non regala particolari occasioni ai rossoneri per completare la rimonta. Il Napoli pare stare meglio, copre bene ogni varco e non concede più nulla. Finisce 1-2, sorridono gli azzurri, rimpianti rossoneri per l'approccio alla gara.

LA STATISTICA CHIAVE

Il Napoli è imbattuto da 10 partite di campionato (7V, 3N): non ci riusciva in Serie A da novembre 2015.

IL MIGLIORE

Lorenzo INSIGNE - In versione "magnifico". Vedere Maradon a da vicino gli ha fatto bene. Quinto gol al Milan, sua vittima preferita. Il gol è molto bello, il primo tempo di assoluto livello. Nella ripresa sfiora un gol capolavoro. Quando è in queste serate non si marca.

IL PEGGIORE

Gustavo GOMEZ - A certi livelli non può giocare. Goffo, lento, nei primi 20 minuti va in tilt e non capisce alcun movimento dei tre azzurri davanti. Quasi impreparato. Meglio nel secondo tempo, ma la gara era giá compromessa.

IL TWEET

IL TABELLINO di Milan-Napoli 1-2

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Calabria; Kucka, Sosa (Dal 74' Bertolacci), Pasalic (Dall'86' Niang); Suso, Bacca (Dal 73' Lapadula), Bonaventura. All. Montella

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic; Allan (Dall'86' Rog), Jorginho (Dal 61' Diawara), Hamsik (Dal 73' Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Arbitro: Rocchi di Firenze

Gol: 6' Insigne (N), 9' Callejon (N), 37' Kucka (M)

Ammoniti: Mertens, Calabria, Sosa, Strinic, Tonelli, Gomez, Bacca, Callejon

