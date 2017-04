Insulti razzisti a Cagliari, Muntari protesta con l’arbitro e se ne va dal campo

Un episodio che ha del clamoroso. All’89’ di Cagliari-Pescara, match in programma per la 34esima giornata di Serie A, Sulley Muntari è andato a parlare con l’arbitro Minelli. Toni molto tesi, proteste. E un’ammonizione per il centrocampista ospite. Che, a quanto appreso, si sarebbe lamentato per una serie di insulti razzisti ricevuti dagli spalti del Sant’Elia.

Muntari, però, non si è limitato a questo. Vista la reazione del direttore di gara, ha deciso di prendere e andarsene dal campo lasciando i suoi in dieci per tutto il recupero della sfida. Una scelta che sta già scatenando polemiche, ma una presa di posizione sostenuta dal proprio allenatore, Zdenek Zeman.

" Muntari ha chiesto all’arbitro di intervenire, ma lui non lo ha fatto. Parliamo tanto di razzismo, ma poi ci si passa sopra. "

- Zdenek Zeman