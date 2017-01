Inter, 6 da Champions: a Palermo ci pensa Joao Mario

La statistica chiave

6 - L’Inter ha vinto le ultime sei partite di Serie A, filotto che ai nerazzurri mancava dal novembre 2012.

Il tabellino

Palermo (3-5-2): Posavec; Cionek, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli (78’ Diamanti), Henrique (72’ Balogh), Gazzi, Jajalo (81’ Chochev), Pezzella; Quaison, Nestorovski. All. Corini

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Brozovic; Candreva (82’ Santon), Banega (55’ Joao Mario), Perisic (77’ Kondogbia); Icardi. All. Pioli

Arbitro: Massimiliano Irrati della Sezione di Pistoia

Gol: 65’ Joao Mario (I)

Note: al 79’ espulso Ansaldi per doppia ammonizione, all’80’ allontanato Pioli per proteste; al 95’ espulso Gazzi per doppia ammonizione; ammoniti Nestorovski, D’Ambrosio, Goldaniga, Gazzi, Balogh, Diamanti, Quaison