Inter, adesso sì che è rimonta: piccoli passi ma decisi verso un futuro migliore

Per carità, la vittoria di Udine non resterà negli annali e non è affatto stata la migliore prestazione possibile. Ma, come rimarcato da Stefano Pioli nel post-partita, la buona notizia è proprio data dal fatto che l’Inter sia stata in grado di reagire a una partenza sofferta, causata in buona parte da un atteggiamento molto aggressivo degli uomini di Gigi Delneri. I nerazzurri sono andati sotto, hanno rischiato di prendere il secondo gol. Eppure, sono riusciti ad evitare accuratamente il deragliamento. E, quando i ritmi dell’Udinese si sono abbassati, hanno fatto prevalere la maggiore qualità. Le grandi squadre, come ci ha ricordato questa prima giornata del 2017, fanno così. Una buona notizia in più in un contesto molto incoraggiante per il nuovo tecnico nerazzurro. Per il resto, infatti, basta guardare i numeri.

La media punti si impenna e non solo

Pioli è a un passo da un traguardo simbolico. Con lui, l’Inter è giunta al giro di boa al settimo posto in classifica con 33 punti. Nella sua gestione, durata finora lo spazio di 7 partite, sono arrivati 16 lunghezze contro le sole 17 prodotte nelle precedenti 12 uscite. La media punti, in sostanza, è passata da uno striminzito 1,41 a un 2,28 dal sapore di Champions League. Se non bastasse, i nerazzurri con il successo di Udine hanno conquistato la quarta partita di fila, cosa che non accadeva dal novembre 2015. Confermando di essere la squadra della Serie A che recupera più punti da situazioni di svantaggio: ben 12 con i tre ottenuti in Friuli.

Il recupero continua

Per capire il processo in atto, è bene ricordare qual era la classifica che Pioli trovò al momento di insediarsi ad Appiano Gentile. L’Inter aveva otto squadre davanti (ora sono sei), era staccata di 13 punti dal primo posto (ora 10, ma con il recupero Crotone-Juventus il bilancio potrebbe essere invariato), 9 dal secondo (ora 8) e 7 dal terzo (ora 5). Una rimonta apparentemente piccola, ma in realtà pesantissima se si guarda il bilancio con le formazioni che prima del derby erano sopra. Tra quelle, soltanto il Napoli ha fatto meglio dell’Inter (un punto in più nelle ultime 7 giornate). Tutte le altre hanno perso terreno. Roma e Lazio hanno ceduto un punto, l’Atalanta tre. Mentre il Milan – in caso di ko nel recupero di inizio febbraio – ne cederebbe addirittura 5 (di sicuro ne ha persi 2). Piccoli segnali, ma un bilancio incoraggiante per Pioli. Specie se, da qui al 31 gennaio, l’Inter dimostrerà di potersi muovere altrettanto bene sul mercato...

Da quando c’è Pioli l’Inter ha recuperato...

1 punto sulla Roma e la Lazio

3 sull’Atalanta e la Juventus *

5 sul Milan *

6 sul Torino e Fiorentina *

12 sul Genoa

* Juventus, Milan e Fiorentina con una partita in meno