Inter ai quarti col brivido: ai supplementari regola 3-2 il Bologna

Con merito e con voglia. L'Inter accede ai quarti di finale di Coppa Italia dopo 120 minuti senza particolari sofferenza. Il Bologna è rimasto in partita e ha trascinato i nerazzurri ai supplementari, senza davvero mai dare la sensazione di poter davvero eliminare l'Inter. Alti e bassi da Gabigol, all'esordio da titolare in nerazzurro, positivi ancora Gagliardini e Kondogbia. La squadra d Donadoni ci ha provato, consapevole dei propri limiti, e alla fine si è arresa alla supremazia dell'Inter, nel complesso superiore. Ai quarti per Icardi e i suoi colleghi la vincente di Lazio-Genoa.

LA CRONACA

L'Inter gioca un buon primo tempo, attacca sin dall'inizio un remissivo Bologna, prova ad imporsi alla mezz'ora passa nel modo più imprevedibile passa. Corner da destra e rovesciata clamorosa a centro area di Murillo, che realizza così uno dei più bei gol della stagione. L'1-0 carica i nerazzurri, che poco doppio raddoppiano: lancio stupendo di Joao Mario per Palacio, che fredda con puntualità Da Costa. Il dominio dell'Inter, che meriterebbe di chiudere sul doppio vantaggio il primo tempo, non viene ripagato dal risultato, visto che il Bologna nel finale di tempo accorcia: contropiede guidato da Di Francesco, che serve Dzemaili. Tiro dello svizzero, deviato da Medel e Kondogbia, che beffa Carrizo.

2017, Esultanza Jeyson Murillo, Inter-Bologna, LaPresseLaPresse

Il 2-1 della prima frazione dura per gran parte della seconda frazione. L'Inter spreca con Eder, Joao Mario e Palacio e il Bologna al 73' pareggia. Cross da sinistra e deviazione aerea vincente di Donsah. Prima del 2-2 erano entrati, senza effetti positivi per i nerazzurri, Candreva e Icardi. Il forcing finale dell'Inter non basta, anche perché il Bologna dietro corre pochissimi pericoli. Finisce 2-2 e si va ai supplementari.

Nei supplementari al primo guizzo l'Inter passa. Spunto di Icardi a destra, cross deviato e conclusione vincente a centro area di Candreva col mancino e 3-2. Gli sforzi finali del Bologna non bastano. Finisce 3-2 e per l'Inter c'é l'ennesima qualificazione ai quarti.

LA STATISTICA CHIAVE

Dal 2003/04 ad oggi solo una volta l'Inter ha fallito la qualificazione ai quarti (contro l’Udinese nel 2013/14).

IL MIGLIORE

Roberto GAGLIARDINI - Ancora positivo. Domina in mezzo, contrasta, imposta, riparte, lotta. Completo e a suo agio. Un leader.

IL PEGGIORE

Domenico MAIETTA - Spesso in ritardo, spesso fuori posto. Prima Palacio e dopo Icardi se ne approfittano.

IL TWEET

IL TABELLINO di Inter-Bologna 3-2 dts

INTER (4-2-3-1): Carrizo 6; D'Ambrosio 6, Medel 6, Murillo 6,5, Ansaldi 5,5; Gagliardini 7, Kondogbia 6,5; Gabriel Barbosa 6 (Dal 72' Candreva 7), Joao Mario 6,5, Eder 6,5 (Dal 94' Brozovic 6); Palacio 6,5 (Dal 72' Icardi 6,5). All. Pioli 6,5

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa 5,5; Krafth 5,5, Oikonomou 5,5, Maietta 5, Masina 5,5; Donsah 6,5, Pulgar 6, Dzemaili 6,5 (Dal 73' Nagy 5,5); Di Francesco 6, Destro 5,5 (Dal 79' Okonkwo 5,5), Rizzo 5 (Dal 61' Mounier 6). All. Donadoni 6

Arbitro: Mariani di Roma

Gol: 34' Murillo (I), 39' Palacio (I), 43' Dzemaili (B), 73' Donsah (B), 98' Candreva (I)

Ammoniti: Donsah, D'Ambrosio, Di Francesco, Medel

