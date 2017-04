Inter allo sbando: la Fiorentina la ribalta e vince, 5-4 pazzesco

Dopo il pari di Torino l’Inter ha smesso di giocare e l’assenza di una guida all’interno della società, unita alla mancanza di leader in campo, sta presentando il conto: due punti in cinque partite, umiliazioni e 18 gol subiti nelle ultime otto gare. La fotografia del momento nerazzurro è un secondo tempo non giocato a beneficio di una Fiorentina che ha anch’essa tanti limiti e una difesa altrettanto imbarazzante. È successo di tutto: doppiette utili (Vecino e Babacar), una tripletta inutile (Icardi), un rigore parato da Handanovic a un Bernardeschi fischiato dal suo pubblico e nove gol segnati. Alla fine, di fronte a una classifica deficitaria per entrambe, esulta la Viola per una notte. In realtà al Franchi è andata in scena una sfida che c’entra poco con il campionato italiano e il confronto tra due formazioni incompiute.

La cronaca della partita

Nel primo tempo piovono occasioni da una parte e dall’altra. Gagliardini impegna Tatarusanu dopo un batti e ribatti in area quindi è la Fiorentina a salire e Handanovic anticipa Borja Valero con un’uscita tempestiva. Al 23’ la Viola passa: Borja Valero apre a sinistra per Milic che la mette in mezzo; Vecino s’infila nel buco della difesa nerazzurra e batte Handanovic. In contropiede l’Inter pareggia: Perisic lancia Candreva che mette a sedere Milic e confeziona un assist gioiello per il croato, il cui sinistro vale l’1-1. Gli ospiti replicano con l’imbeccata verticale di Joao Mario per Icardi che al 34’ sferra il diagonale del sorpasso. Il portiere sloveno respinge il sinistro di Borja Valero e poi evita l’autogol di Miranda.

Fiorentina - Inter MilanGetty Images

Nella ripresa, Babacar si procura un rigore che Bernardeschi si fa parare da Handanovic con il cucchiaio. Lo sloveno para anche il destro di Borja Valero, ma poi viene trafitto dall’incornata di Astori. Vecino da fuori piazza il 3-2 in un minuto e Babacar fa 4-2 con Medel spettatore. Salcedo serve il senegalese per la doppietta quindi Icardi fa doppietta (destro e colpo di testa) per il 5-4 finale.

La statistica chiave

18 - L’Inter ha incassato 18 gol nelle ultime otto giornate di campionato. Nelle precedenti 10 partite i nerazzurri avevano incassato appena tre reti.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Matias Vecino: una doppietta d’autore. S’inserisce, tira da fuori, sfrutta le praterie nerazzurre e colpisce. Talento e praticità: indomabile.

Il peggiore in campo

Geoffrey Kondogbia : già dai primi minuti sembra in affanno. Commette una serie spropositata di falli e ricade nei vecchi errori. Una frana.

La dichiarazione

Matias Vecino: “Siamo una squadra che a ritmi alti può battere chiunque. Ci sono tanti rimpianti per i punti persi per strada e la posizione in classifica, noi dobbiamo dare il massimo e continuare a lottare".

Il tabellino

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic (54’ Salcedo), Sanchez, Astori; Tello (82’ Cristoforo), Badelj, Vecino, Milic; Bernardeschi (58’ Ilicic), Borja Valero; Babacar. All. Paulo Sousa.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo (73’ Eder); Gagliardini, Kondogbia (76’ Brozovic); Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Pioli.

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2

Gol: 23’ e 64’ Vecino (F), 28’ Perisic (I), 34’, 88’ e 92’ Icardi (I), 63’ Astori (F), 70’ e 79’ Babacar (F)

Note: al 51’ Handanovic para un rigore a Bernardeschi; ammoniti Astori, Sanchez, Cristoforo, Handanovic