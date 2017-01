Inter ancora letale in extremis: 3-1 e Chievo ribaltato

La statistica chiave

6 - L'Inter non vinceva 6 gare di fila in casa in Serie A dal maggio 2011 (quando ne vinse 13).

La dichiarazione

Mauro Icardi : "Nel primo tempo ci è mancata la cattiveria sotto porta, nel secondo sono arrivati i gol. Il carattere si è visto in molte partite, il mister tira fuori il meglio di noi. Andare in Cina? A fine carriera magari...".

Il tabellino

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi (60’ Eder); Gagliardini, Kondogbia; Candreva (82’ Palacio), Joao Mario (70’ Banega), Perisic; Icardi. All. Pioli

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey (61’ Spolli), Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro (73’ de Guzman), Radovanovic, Bastien; Birsa (46’ Izco); Pellissier, Meggiorini. All. Maran

Arbitro: Piero Giacomelli della Sezione di Trieste

Gol: 34' Pellissier (C), 69' Icardi (I), 86' Perisic (I), 93' Eder (I)

Note: ammoniti Birsa, Radovanovic, Spolli