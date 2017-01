Inter-Chievo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All.: Pioli

Squalificati: Brozovic (1)

Indisponibili: -

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Pellissier, Meggiorini. All.: Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Hetemaj, N. Rigoni, Sardo, Cacciatore, Bressan





STATISTICHE OPTA

Il Chievo ha trovato il gol solo in una delle ultime cinque sfide di Serie A con l’Inter: in occasione del successo per 2-0 nella gara d’andata.

In casa, l’Inter ha perso solo una volta contro il Chievo in Serie A, nel primo incontro datato dicembre 2001: nove vittorie e quattro pareggi da allora.

Dall’arrivo di Pioli, l’Inter ha raccolto 16 punti su 21 disponibili: tra le squadre che hanno disputato tutte le sette partite del parziale, solo il Napoli (17 punti) ha fatto meglio dei nerazzurri.

Il Chievo, invece, ha perso le ultime due gare di campionato, concedendo sette reti agli avversari: non perde tre gare di fila in A da febbraio, quando dopo esser andato ko con Lazio e Juve, venne sconfitto anche dall’Inter.

Nelle sette gare di A con Pioli in panchina, l’Inter ha sempre concesso almeno 10 tiri agli avversari, cosa accaduta soltanto in cinque delle prime 12 giornate.

Contro l’Udinese, l’Inter ha trovato il suo decimo gol nel quarto d’ora finale di gara, record condiviso con la Roma in questa Serie A.

Contro l’Atalanta, il Chievo ha subito 3 reti nel 1° tempo, cosa che in A non gli capitava da ottobre 2014, contro la Roma.

L’Inter è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A: 12, frutto di tre vittorie e tre pareggi dopo esser andati sotto nel punteggio.

L’ultima doppietta in Serie A di Candreva è arrivata proprio contro il Chievo, nel 4-1 della Lazio nel gennaio 2016.

Almeno uno tra Icardi, Candreva e Perisic ha preso parte, con gol o assist, a 25 dei 30 gol dell’Inter in questa Serie A (83%).

L’unica doppietta in Serie A di Riccardo Meggiorini è invece arrivata a San Siro contro l’Inter, con la maglia del Torino nel gennaio 2013.

