Inter: confermate le 2 giornate di squalifica a Icardi, sconto di 1 turno a Perisic

La delibera del Giudice Sportivo relativa al ricorso dell’Inter in seguito alle due giornate di squalifica inflitte a Mauro Icardi e Ivan Perisic ha sortito i seguenti effetti: è stata confermata la sanzione ai danni dell’argentino che quindi salterà le gare con Empoli e Bologna e dovrà pagare un’ammenda da 10mila euro.

La Corte Sportiva d'Appello della FIGC ha, invece, parzialmente accolto il ricorso per Ivan Perisic che ha ottenuto lo sconto di una giornata. L’altra è stata tramutata in una multa che ammonta sempre a 10mila euro. Il croato potrà quindi essere a disposizione di Pioli in vista della trasferta di Bologna.