Inter: da Manolas a Rodriguez tutte le mosse difensive di Ausilio & Co.

La stagione sta letteralmente scivolando dalle mani di Pioli&co., come dimostrano le brutte figure contro Sampdoria, Crotone e Fiorentina (da 2-1 a 5-2, per poi chiudere 5-4: troppo anche per la Pazza Inter), e così in casa-Inter si pensa già a un mercato estivo che servirà per colmare le lacune di una rosa deficitaria in alcuni reparti, in particolar modo nella difesa: il reparto arretrato è quello che, sulla carta, subirà i maggiori cambiamenti, ed ecco dunque un riepilogo sulle mosse future di un’Inter che vuole tornare in Europa dalla porta principale, sfruttando la nuova (e folle) Champions League.

Tutte le mosse in uscita nella difesa

Da un lato la necessità di finanziare alcune delle mosse in entrata (il budget sarà di 100-150mln e i ruoli da rinforzare parecchi), dall’altro il bisogno di liberarsi di alcune riserve non più all’altezza del blasone nerazzurro, e di una squadra che vuole rilanciarsi ad alto livello. L’Inter, oltre che in entrata, lavorerà anche sulle uscite, e sono tre i seri indiziati a salutare la truppa nerazzurra: stiamo parlando di Yuto Nagatomo, Davide Santon e Jeison Murillo, colui che diventerà sacrificabile per un’offerta intorno ai 20mln. Il colombiano, che ha molti estimatori in Premier League (nonostante una stagione a dir poco opaca), è considerato sacrificabile per far cassa, come tra l’altro gli era già capitato nella scorsa stagione (do you remember Zenit?): allora Murillo era rimasto, e chissà che in estate le cose non cambino. Detto di Murillo, veniamo a Santon e Nagatomo, i due difensori che, allo stato attuale delle cose, rientrano tra i sicuri partenti: il giapponese, tornato in auge solo nelle ultimissime settimane, piace molto alla Sampdoria, e ha necessità di giocare per mantenere il posto nei 23 della sua nazionale per Russia 2018. Non potrà farlo all’Inter, e dunque ecco la partenza in vista: situazione diversa, invece, per Santon, che è totalmente sparito dai radar nel post-De Boer, risucchiato dai consueti problemi fisici e ”scaricato” nuovamente dal suo allenatore attuale. Pioli non vede il Bambino, che dunque finirà nuovamente sul mercato, nella speranza che non salti tutto per l’esito negativo delle visite mediche: d’altronde Santon ha un problema cronico al ginocchio, come lui stesso ha confermato tempo fa, e dunque la parte più difficile sarà convincere una nuova società a puntare incondizionatamente su di lui.

Murillo Miranda Handanovic - Inter-Juventus - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Manolas, Rodriguez e i nomi per la difesa

Detto delle uscite, veniamo alle entrate, che vedranno l’Inter cercare di ribaltare come un calzino la sua difesa: in entrata, si punta a due difensori centrali (da affiancare a Medel-Miranda) e due terzini, che dovrebbero diventare i nuovi titolari sulle fasce nerazzurre (con D’Ambrosio e Ansaldi a fare da riserve/alternative), e i nomi sono chiari e concreti. Su tutti, spicca quel Kostas Manolas che viene accostato all’Inter da settimane, e risulta essere l’obiettivo numero uno di Ausilio&co.: al momento la situazione riguardo al greco, che fa parte dei migliori difensori della Serie A, è in stand-by, anche a causa del recentissimo (datato a ieri) arrivo di Monchi come direttore sportivo dei giallorossi. Il nuovo arrivato, esperto di plusvalenze e colpi sottotraccia al Siviglia, dovrà studiare insieme a Baldissoni il bilancio capitolino e la situazione riguardo al Fair-Play Finanziario, per poi decidere chi cedere per far cassa: al momento il maggior indiziato è proprio Manolas, con l’Inter che ha già offerto 35-40mln (una cifra che la Roma reinvestirebbe in Kessié e nel riscatto di Pellegrini) e attende una risposta che arriverà nei prossimi giorni, anche perchè la dirigenza giallorossa starebbe studiando un piano-B. L’idea alternativa, che risponde all’esigenza di tenere quello che è il pilastro della difesa romanista (Manolas appunto), porta alla cessione di Rüdiger all’estero, ma al momento non ci sono offerte/sondaggi soddisfacenti: e così, alla fine la pista-Manolas potrebbe diventare la più concreta per l’Inter, che tiene sempre De Vrij come interessante alternativa. Il laziale costa molto (35-40mln), e soprattutto non convince per i continui infortuni, cosa che lo fa partire dietro a Manolas: per il secondo centrale, il nome caldo è quello di Acerbi ma, siccome sembra difficile che il Sassuolo faccia partire il difensore, Berardi e Pellegrini nella stessa sessione, ecco che l’Inter si è informata con la Sampdoria per Skriniar, prospetto che sta crescendo di gara in gara.

Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg)Eurosport

Nomi importanti al centro della difesa dunque, ma anche sulle fasce: su Ricardo Rodriguez vi abbiamo già aggiornato a più riprese, ma è giusto ribadire il concetto. Il terzino sinistro del Wolfsburg ha l’accordo sulla parola coi nerazzurri, che vorrebbero pagare la clausola da 22mln appena apre il mercato (così da evitare di inserire l’acquisto nell’attuale bilancio) e piazzare un colpo da big europea: Rodriguez infatti è un giocatore dall’elevata tecnica e qualità, e proprio questo è il maggior scoglio per l’Inter e per Suning. Se il PSG (altamente interessato) o un’altra big faranno la classica offerta irrinunciabile entro il 1° luglio, ecco che l’Inter verrebbe beffata e dovrebbe ripartire da zero: ecco perchè a sinistra sono stati sondati i profili di Barreca e Masina, giocatori che stanno emergendo con una certa costanza nel nostro campionato, e rappresenterebbero l’identikit del giovane italiano in crescita che tanto piace a Suning. E sull’altra fascia? Beh, a destra il nome più gradito è quello di Conti, che in questo 2016-17 è senza dubbio il miglior terzino della Serie A a suon di gol e assist: la concorrenza sull’atalantino è forte, col Chelsea che sembra favorito per acquistarlo (ma occhio a Juventus e Napoli), e allora ecco rispuntare Darmian. Il terzino ex Palermo e Torino dovrà giocare nella prossima stagione per riconquistare la nazionale, dopo un anno opaco col Manchester United, e l’Inter potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rilanciarsi, soddisfacendo entrambe le parti e anche un Mourinho che lo vede fuori dal progetto.

Insomma, le idee dell’Inter per la difesa 2017-18 sono chiare, gli obiettivi ambiziosi e abbiamo una certezza: ci sarà da divertirsi nel mercato nerazzurro. Continuate a seguirci per tutte le novità riguardo all’Inter e alle sue trattative!

di Marco Corradi